Bakan Yumaklı: Ünlüpınar Barajı ve Yelpınar Göleti’nde su tutulmaya başlandı

15:0314/12/2025, Pazar
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bayburt’ta bulunan Yelpınar Göleti’nde ve Gümüşhane’de bulunan Ünlüpınar Barajı’nda su tutulmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bayburt’a müjde; Yelpınar Göleti’nde su tutuldu. 377 milyon TL yatırımla şehrimize kazandıracağımız gölet, 9 bin 900 dekar tarım arazisine can suyu olurken, ülke ekonomisine yıllık 85 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir müjdemiz de Gümüşhane’ye; Ünlüpınar Barajı’nda su tutuldu. 373 milyon TL maliyetle hayata geçireceğimiz Baraj, 10 bin 930 dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuştururken, ekonomimize yıllık 93 milyon TL katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun” ifadeleri kullandı.



