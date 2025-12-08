Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Cevizdere Besi OTB'de altyapı çalışmaları tamamlandı

Bakan Yumaklı duyurdu: Cevizdere Besi OTB'de altyapı çalışmaları tamamlandı

10:198/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
61 modern besi işletmesi 855 dekar üretim alanında kurulacak.
61 modern besi işletmesi 855 dekar üretim alanında kurulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) altyapı çalışmaları tamamlandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandırılacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tarım bölgesine ilişkin bilgi verdi.

Bölgede yapılan çalışmalara dikkati çeken Yumaklı,
"Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun
"
ifadesini kullandı.
#Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi
#Elazığ
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Erzurum’da kar yağışı var mı okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi?