Bakan Güler bayram namazını sınırda Mehmetçik'le kıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban, bir Müslüman'ın tüm varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun manevi delil ve kefaretidir" dedi. Bahçeli, "Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı.