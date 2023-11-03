Bal kabağı içinde zehir ticareti: Beş şüpheli gözaltına alındı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüslere yönelik uygulama yaptı.