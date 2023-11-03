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Bal kabağı içinde zehir ticareti: Beş şüpheli gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste, 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Semih Bozkuş
00:32 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 00:38 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakkari'de bal kabağı içerisinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'de bal kabağı içerisinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bal kabaklarının içerisinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüslere yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda, bir minibüste arama yapan ekipler, bir çuvalda bulunan 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.



#bal kabağı
#Hakkari
#sentetik uyuşturucu
#uyuşturucu
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