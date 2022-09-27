​​Bana mı çıkacak dedi ev sahibi oldu

Bingöllü İş insanı Feshi Zeki Mert memleketi Bingöl’e konut alanında yatırım gerçekleştirdi. Kanada’da en başarılı 50 şirketten biri olan şirketi Van Horne Constant'ın Türkiye’de yaptığı yatırımlardan tamamlanan ilk projesinin açılışına Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı. Açılışının gerçekleştirildiği siteden bir dairenin çekiliş ile bir kişiye hediye edileceği duyuruldu. Çekiliş için açılışa 23 bin 700 kişi katıldı.
İLK KONUT PROJESİ BİNGÖL’E
Bingöl merkeze bağlı Kültür mahallesinde 140 daireli 7 bloktan oluşan 4 mevsim koşullarına dayanıklı akıllı ev özelliklerine sahip konutların açılışında konuşan Mert, "2020 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya başladığımda Kanada'da yaptığımız projenin aynısını Bingöl'e yapmak istedik ve yaptık. Bugün bu gururu yaşıyoruz. Bu pilot projeyi Bingöl’de başlatarak Türkiye'nin yedi bölgesine yayacağız. Özellikle projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışanlara emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki projelerde aynı arkadaşlarla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
YATIRIM DEVAM EDECEK
Açılışta konuşma gerçekleştiren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bugün sosyal sorumluluk projesi olarak bir dairemizi bir vatandaşımıza vereceğiz. Yapacağımız çekiliş sonrasında çekilişi kazanan arkadaşa satış sözleşmesini ve anahtarını teslim edeceğiz. Ayrıca arsasının belediyenin tahsisi ettiği yerlere 4-6 yaş Kur-An Kursu, Cemevi ve kadın taziye evini bize söz verdi Fesih Zeki Mert tarafından yapılacak" dedi.
ÇEKİLİŞTE İLK EV SAHİBİ OLDU
Yapılan çekilişte evi kazanan kişi 48 yaşındaki ev hanımı Zehra Yıldız oldu. Yıldız'a evinin anahtarı teslim edilirken evinin sözleşmesi de kürsüde yapıldı. Evin tapusunun da hafta içinde verileceği açıklandı. Evi çok beğendiğini belirten Yıldız, "Kimse inanmadı bana bende inanmadım bana çıkacağına bana mı çıkacak dedim bana çıktı. Allah razı olsun herkesten, 5 çocuk annesiyim, eşim işsiz kiracıyım. İlk evim oldu çok mutluyum" diye konuştu.