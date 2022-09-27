​​Bana mı çıkacak dedi ev sahibi oldu

Bingöllü İş insanı Feshi Zeki Mert memleketi Bingöl’e konut alanında yatırım gerçekleştirdi. Kanada’da en başarılı 50 şirketten biri olan şirketi Van Horne Constant'ın Türkiye’de yaptığı yatırımlardan tamamlanan ilk projesinin açılışına Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı. Açılışının gerçekleştirildiği siteden bir dairenin çekiliş ile bir kişiye hediye edileceği duyuruldu. Çekiliş için açılışa 23 bin 700 kişi katıldı.

İLK KONUT PROJESİ BİNGÖL’E

Bingöl merkeze bağlı Kültür mahallesinde 140 daireli 7 bloktan oluşan 4 mevsim koşullarına dayanıklı akıllı ev özelliklerine sahip konutların açılışında konuşan Mert, "2020 yılında Türkiye'ye yatırım yapmaya başladığımda Kanada'da yaptığımız projenin aynısını Bingöl'e yapmak istedik ve yaptık. Bugün bu gururu yaşıyoruz. Bu pilot projeyi Bingöl’de başlatarak Türkiye'nin yedi bölgesine yayacağız. Özellikle projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışanlara emekleri için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki projelerde aynı arkadaşlarla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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YATIRIM DEVAM EDECEK

Açılışta konuşma gerçekleştiren Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Bugün sosyal sorumluluk projesi olarak bir dairemizi bir vatandaşımıza vereceğiz. Yapacağımız çekiliş sonrasında çekilişi kazanan arkadaşa satış sözleşmesini ve anahtarını teslim edeceğiz. Ayrıca arsasının belediyenin tahsisi ettiği yerlere 4-6 yaş Kur-An Kursu, Cemevi ve kadın taziye evini bize söz verdi Fesih Zeki Mert tarafından yapılacak" dedi.

FOTOĞRAF 12 Kanada'nın en başarılı ilk 50 şirketin biri olan firmanın sahibi Bingöllü Fesih Zeki Mert, memleketine gelerek yatırım yapmak istedi. İş adamı Fesih Zeki Mert, kentte konut alanında proje hayata geçirdi.

Kamelyalarla donatılan terası, geniş sosyal alanları, akıllı ev sistemleri ve daha birçok önemli özelliği barındıran projenin açılışında sürpriz yapan Mert, 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz bir şekilde verileceğini açıkladı.

Hiçbir ücret ödemeden ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde alana geldi. 23 bir 700 kişinin başvurduğu çekiliş töreninde konuşan Mert, \"Bir dairemiz inşallah Bingöl'de ihtiyaç sahibi bir ailemize vereceğiz. Bu arkadaşa huzurunuzda bedelsiz satış sözleşmesini ve anahtarını vereceğiz. İlk iş günü olan Pazartesi günü de tapusunu vereceğiz. Bu son olmayacak. İnşallah bundan sonrada her 3 ayda bir Türkiye'de böyle sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz. Kanada'da kazandığımız paranın yüzde 15'ini sosyal sorumluluk projelerine harcıyoruz. Burada da inşallah yüzde 20'sini bu tür projelere harcayacağız\" dedi. \"Bana mı çıkacak dedim, şansa bana çıktı\"



Bingöl halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından yapılan çekilişte talihli 48 yaşındaki Zehra Yıldız oldu. 5 çocuk annesi ve ev hanımı olan Zehra Yıldız, evin kendisine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, \"Ben gidecektim, bana mı çıkacak dedim şans bana çıktı\" diye konuştu.

İş adamı Mert'e teşekkür eden Yıldız ve beraberindekiler kurdele kestikten sonra kendisine çıkan evin içerisini gezdi. Bingöl'de 'bedava ev' izdihamı: 23 bin 700 kişi başvurdu Yaklaşık 20 yıldır Kanada'da yaşayan Bingöllü iş adamı Fesih Zeki Mert, memleketinde farklı metrekarelerde bir site yaptı. Siteden 2+1 odalı bir evi kurayla ücretsiz vereceğini açıklamasının ardından çekilişe 23 bin 700 kişi başvurdu. Başvuruların ardından yapılan çekilişle 5 çocuk annesi Zehra Yıldız, hiçbir ücret ödemeden evin sahibi oldu.

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ÇEKİLİŞTE İLK EV SAHİBİ OLDU

Yapılan çekilişte evi kazanan kişi 48 yaşındaki ev hanımı Zehra Yıldız oldu. Yıldız'a evinin anahtarı teslim edilirken evinin sözleşmesi de kürsüde yapıldı. Evin tapusunun da hafta içinde verileceği açıklandı. Evi çok beğendiğini belirten Yıldız, "Kimse inanmadı bana bende inanmadım bana çıkacağına bana mı çıkacak dedim bana çıktı. Allah razı olsun herkesten, 5 çocuk annesiyim, eşim işsiz kiracıyım. İlk evim oldu çok mutluyum" diye konuştu.