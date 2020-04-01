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POLİTİKA

Bari burada siyaset yapmayın: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote ettiler

Kovid-19 salgınıyla mücadele tüm Türkiye’yi kenetlerken bazı siyasetçilerin “dayanışma kampanyası”nı siyasi çekişmelere alet etmesi tepki çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Deprem olunca, “Halk yardım yapsın.” Salgın olunca “Halk para toplasın.” O zaman size ne gerek var?  CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Başka ülkeler halkına para desteği veriyor. Biz halkımızdan para yardımı bekliyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?

Fatih Özer Yeni Şafak
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote eden isimler
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sabote eden isimler

Koranavirüse karşı tüm Türkiye kenetlenirken, muhalefet partileri tüm dünyayı kasıp kavuran salgından siyasi rant devşirme telaşına düştü. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasını sabote etmek için ardı ardına açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Bu ülkenin bugünlerini ve yarınlarını bu yandaş çevreye vermeyi tercih ettiler. O nedenle bugün para yok.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Dolar artınca “Halk dolar satsın”, deprem olunca “Halk yardım yapsın” salgın olunca “Halk para toplasın.” O zaman size ne gerek var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Saray maalesef, yine halkı koruyacak tedbirler alamıyor. Onlar halka akıl veriyor; biz ise destek!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Başka ülkeler, koronayla mücadele eden halkına para desteği veriyor, biz, halkımızdan para yardımı bekliyoruz.

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: “Milletimiz derdine derman için para dağıtılmasını beklerken bol sıfırlı IBAN numarası dağıttılar. Otur sıfır.

DAVUTOĞLU DA KORODA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: “IMF’ye borç verecek durumdayız dediler, IBAN ile vatandaştan para istediler. Nereden nereye geldi Türkiye.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Her ay devlete vergisini ödeyen halk, sigorta fonundaki parasını bile işleten yandaş sermayenin bağışlarına muhtaç edilmeye çalışılıyor. Biz bize yeteriz de siz bize yetmiyorsunuz.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?”

SAADET DE AYNI FİKİRDE

  • SP Milletvekili Abdulkadir Karaduman: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 aylık maaşı 568 bin TL. Sarayın bir günlük harcaması 2 milyon TL.”
  • İYİ Parti Milletvekili Feridun Bahşi:“Millet destek beklerken, desteği milletten bekliyorlar.”
  • İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican: “Koskoca devletimizi bağışa, zekata ve fitreye muhtaç hale getirdiler. Millet her felaketi kendisi çözecekse size ne gerek var?
  • İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan: “Vatandaşın paralarının (deprem ve işsizlik fonu) ve Merkez Bankası’nın garanti akçesinin hesabını vermeden dilenciliğe başlayanları şiddetle konuyorum.
  • İYİ Parti İzmir Milletvekili Naci Cinisli: “Topu milletin kucağına atarak sorumluluktan kurtulamazsınız. Nerede şimdiye kadar topladığınız paralar.”

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