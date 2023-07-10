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Barış masası ancak istanbul’da kurulur

Ukrayna lideri Zelenski’nin bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Türkiye ziyareti, Ankara'nın olası barışta arabulucu rolünü yeniden gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, “Eninde sonunda anlaşma olacaksa İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya’nın bu şartlarda başka yerde anlaşma yapma ihtimali yok” diyor.

Canberk Doğan
04:00 . 10/07/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri geçen yıl İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak ederek konuşma yaptı.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri geçen yıl İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe'daki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak ederek konuşma yaptı.

500 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye, en başından günümüze taraflarla görüşebilen tek ülke. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin bütün dünyanın dikkatini çeken İstanbul ziyareti, Ankara’nın olası bir barışta arabulucu rolünü tekrar gündeme getirdi. Hem Rusya hem de Ukrayna ile aktif diyaloğa sahip tek ülke olması nedeniyle her türlü olumlu sürecin Türkiye’de ilerleyeceğini belirten askeri kaynaklar, “Eninde sonunda bir anlaşma olursa bu anlaşma Türkiye’de olacak. İstanbul dışında bir yerde olma ihtimali yok. Rusya’nın bu şartlarda başka bir yerde anlaşma yapma ihtimali bulunmuyor. İki tarafla da konuşabilen tek ülkenin Türkiye olması bu ihtimali güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu. Olası barış görüşmelerinin Türkiye’de yapılmasına Rusya'nın da sıcak bakacağını belirten kaynaklar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Türkiye’ye geleceğinin açıklanmasının, bu sürecin Türkiye liderliğinde ilerleyeceğinin net bir göstergesi olduğu görüşünde.



#Rusya
#Ukrayna
#Barış
#İstanbul
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