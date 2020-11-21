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​Baro başkanına ‘taciz’ incelemesi

Baro başkanına ‘taciz’ incelemesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), stajyer avukat D.A.’yı 100 ayrı telefon numarasından taciz ettiği iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel hakkında inceleme başlattı. TBB inceleme kararını oy birliğiyle aldı. D.A. Öncel hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunmuştu. Yeni Şafak’ın taciz ve tehdit iddialarını gündeme getirmesinden sonra basın açıklaması yapan Öncel, farklı numaralardan mesaj gönderenin kendisi olmadığını ileri sürmüştü.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdullah Öncel
Abdullah Öncel

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel’in, uzun süre gönül ilişkisi yaşadığı stajyer avukat D.A.’yı, kendisinden ayrılması üzerine 100’e yakın hattan mesajlar atıp taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajlarda D.A.’yı stajını iptal etmekle tehdit ettiği belirlenen Öncel hakkında Türkiye Barolar Birliği (TBB) harekete geçti. Öncel için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak”, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek”ten suç duyurusunda bulunan D.A.’nın, dosyanın bir örneğini de TBB’ye gönderdiği öğrenildi.

ARAŞTIRILIP RAPOR HAZIRLANACAK

TBB yönetim kurulu, Öncel hakkındaki iddiaların Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ve Avukat Hakları Merkezi tarafından incelenmesine karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara, Bursa Barosu’na kayıtlı TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol’un karşı çıktığı öğrenildi. Yapılacak araştırma neticesinde hazırlanacak rapor, TBB Yönetim Kurulu’nun önüne gelecek. Bu kapsamda araştırma sonucuna göre atılacak adımlara ilişkin bir karar alınacağı ifade ediliyor. Öncel hakkında disiplin mekanizmasının işletilebileceği belirtiliyor.

Mesajları ben atmadım

  • Yeni Şafak’ın stajyer avukatı taciz ve tehdit iddiasını gündeme getirmesinin ardından Baro Başkanı Abdullah Öncel basın açıklaması yapmıştı. Bir mesajında “Benim param çok, 100 kart aldım, engellesen de bunun önüne geçemezsin” dediği tespit edilen Öncel, iddiaların asılsız olduğunu savundu, D.A.’ya farklı numaralardan mesaj gönderen kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü. Öncel, D.A.’nın suç duyurusu kapsamında savcılığa ifade verdiğini de kaydetti.

Baro başkanı 100 hattan taciz etti
GÜNDEM
Baro başkanı 100 hattan taciz etti

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