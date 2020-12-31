Şehre girişlerde PCR testi yapılmaya başlandı

Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın’da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü.

Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner’in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.

FOTOĞRAF 8 Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın'da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü. Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner'in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek. Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi. Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi. Bartın'a gelenlere PCR testi yapılmaya başlandı Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla il dışından gelenlere PCR testi yapılmaya başlandı. Test sonuçları, pozitif çıkanlar karantina yurduna alınacak.

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Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli; il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi.

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Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.

FOTOĞRAF 10 Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ön safta mücadele eden sağlık çalışanları, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Kışın sert geçtiği Muş'ta bölgenin tüm zorluklarına rağmen karlı ve buzlu yolları aşan sağlık çalışanları, köylerdeki hastalara ulaşıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle araçların giremediği bölgelere çoğu zaman da yürüyerek ulaşıyorlar. Hastaneye gitme imkanı olmayan vatandaşların kapılarına kadar giden sağlık ekipleri, hastaları muayene ettikten sonra koronavirüs testi yaparak alınan örnekleri merkeze götürüyor. Şehir merkezine 40 kilometre uzaktaki Aşağı Yongalı köyüne giden Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, her kapıyı tek tek çaldı. Sağlık ekiplerinin köylerinde sunduğu hizmetten memnun olan Mustafa Çınar, Allah razı olsun. Biz gidemeyince doktorlarımız, köyümüze geldi. Hepimizi kapı kapı gezip kontrol ediyorlar diye konuştu. Köylülerden Mehmet Çınar ile eşi ve 2 çocuğuna koronavirüs testi yapıldı. Verilen sağlık hizmetinden memnun olduğunu dile getiren Mehmet Çınar, Köyde yaşıyoruz. Doktorlarımız gelerek test yaptı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizi başımızdan hiçbir zaman eksik etmesin. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Sağlık hizmetlerini her koşulda hastalara sunacaklarını belirten Toplum Sağlığı Merkezi Doktoru Resul Karakaya, Muş'un yüzde 63'ü kırsaldan oluşuyor. Bizler de kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, sağlık hizmeti götürebilmek için yollara düşüyoruz. Köylerinden kalkıp kente gelmelerinin zor olacağını düşündüğümüz için yardımcı olmak istiyoruz. Geldiğimiz bölgeler dağlık alanlar olduğu için bazen 30 santimetrelik karla kaplı oluyor. Kara, bata çıka sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyoruz. İşimizi zor olmasına rağmen seviyoruz ifadelerini kullandı. Koronavirüs savaşçıları: Kar kış demeden eksi 15 derecede tüm hastalara yetişiyorlar Koronavirüsle mücadelede aylardır en ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları zorlu kış şartlarına rağmen tüm hastalara yetişmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'ta, en uzak yerleşim noktasından binlerce metre yükseklikte yer alan dağ köylerine kadar birçok yerde hastalara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

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