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Bartın'da ilginç anlar: Vatandaşlar anonsla uyarıldı

Bartın'da ilginç anlar: Vatandaşlar anonsla uyarıldı

09:2823/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
IHA
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Ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan vatandaşlar ise belediye hoparlöründen yapılan anonsla uyarıldı.
Ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan vatandaşlar ise belediye hoparlöründen yapılan anonsla uyarıldı.

Bartın'da bir ayı yavrusu sahile indi. Belediye hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesi girişinde bulunan Yardibi Sahili'ne, bir bozayı yavrusu indi. Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen 1 yaşındaki yavru ayı, balıkçı Buhan Kayık tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ayıyı görüntülemek için sahile yaklaşan vatandaşlar ise belediye hoparlöründen yapılan anonsla uyarıldı.

Anonsta yavru ayının annesinin de çevrede olabileceği belirtilerek, yavru ayıya yaklaşılmaması istendi.


#Bartın
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