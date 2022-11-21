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Bartın'da korkutan orman yangını

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde ormanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında 3 dönümlük çamlık alan yandı. Gece saatlerinde Bartın’ın İnkum tatil beldesi ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Haber Merkezi DHA
Bartında korkutan orman yangını
Bartın'da orman yangını

Bartın’ın İnkum tatil beldesinde ormanda çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor. Rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında 3 dönümlük çamlık alan yandı.
Gece saatlerinde Bartın’ın İnkum tatil beldesi ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman İşletmesi'nin yanı sıra itfaiye ekipleri de müdahale etti. Sarp kayalık arazide yayılan alevler evlere yaklaşık 100 metre kala devam ediyor. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarını Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yerinde inceledi. Orman yangını için çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

3 DÖNÜMLÜK ALAN YANARKEN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yangın rüzgarında şiddetiyle hızla büyüdü. Bütün ekiplerimiz burada müdahaleleri devam ediyor. Şu anda evlere yaklaştı ama önlem almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 3 dönümlük alan yandı" dedi. Orman yangını nedeniyle İnkum Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 4 kişiyi gözaltına alarak, karakola getirdi.

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