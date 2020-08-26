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Gündem Bartında sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı
BARTIN TÜRKİYE

Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı

Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı

Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi ve söz etkinlikleri yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Bartın İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirlerini görüşmek amacıyla Vali Sinan Güner başkanlığında toplandı. Toplantıda, düğün, nişan ve kına merasimleriyle ilgili ilave tedbirler alındı. Bartın Valiliği alınan yeni tedbirleri yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "İl genelinde yapılacak düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi, söz vb. etkinlere müsaade edilmemesine, gelinle damadın annesi, babası, çocuğu, kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, dedesi, nenesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğün, nikah ve nişan merasimlerine katılmamalarına karar verildi. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi uygulamasına devam edilecektir."

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