Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı

Spor

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermesine kesin gözüyle bakılan ve Enner Valencia ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de, yeni bir isim daha gündeme geldi. Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve takımından ayrılmak isteyen Eran Zahavi'nin, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Peki Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.