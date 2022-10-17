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Bartın'daki maden faciasında soruşturma ekibi genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bartın’daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, iş güvenliği uzmanları ile birlikte 6 kişiye çıkararak genişlettiğini duyurdu. Son olarak, soruşturmada görevli savcı sayısı da 6'ya yükseltildi. Bugün işletme yetkililerinin ifadelerinin alınması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Bartındaki maden faciasında soruşturma ekibi genişliyor
Foto/Arşiv

Bartın Amasra'daki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 kişinin yaşamını yitirmesi, 11 kişinin de yaralanması ile ilgili soruşturma sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili olay günü 4 iş müfettişinin görevlendirildiği anımsatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bartın'daki patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibi, iş güvenliği uzmanları ile 6 kişiye çıkartılarak genişletildi."

6 SAVCI SORUŞTURACAK

Alınan bilgiye göre, soruşmanın ehemmiyeti, olayın etraflıca araştırılması, kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Amasra Cumhuriyet Savcılığında görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 6'ya çıkarıldı.

Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

TEKNİK CİHAZLAR İNCELENMEK ÜZERE TOPLANDI

Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen özel ekibin, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladığı bildirildi.

Bu kapsamda Bartın Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personelden oluşan özel bir ekip görevlendirildi. Emniyet'ten yapılan açıklamada, olayın yaşandığı bölgedeki arama ve el koyma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konulduğu ifade edilerek, "Maden kazası sonrası Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 5 cumhuriyet savcısı ile 4 bakanlık müfettişinin görev aldığı soruşturma tahkikatı kapsamında Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'nce uzman personellerden oluşan özel ekiple soruşturma kapsamında tüm arama ve el koyma işlemleri tamamlandı. Olayın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin de yer aldığı tüm teknik cihazlara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince el konuldu" denildi.

Bakan Dönmez: Bartın'daki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor
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Bakan Dönmez: Bartın'daki maden faciasında grizu patlaması olduğu belirlenmişti bu durum sürüyor

7 MADENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 14 Ekim'de Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" bilgisini paylaştı.

Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
OYNAT 00:41
Bartın'da maden ocağında patlama: Yaralıların çıkarılma anı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde patlama oldu. Alınan bilgiye göre, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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