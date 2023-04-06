Bartın'daki madenciden acı haber

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağında meydana gelen Grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlama meclis gündeminde yer alıyor. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan maden kazasının sebebi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, maden kazasının sebebi ne? Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu mu? Rapor yayınlandı mı? İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin son dakika açıklaması...