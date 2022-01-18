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İSTANBUL

Başakşehir'deki Yarımburgaz Mağarası'nda tarihi keşif: Yeni galerilere ulaşıldı

Başakşehir’deki 400 bin yıllık geçmişe sahip Yarımburgaz Mağarası’nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaşıldı. Mağaranın çok nadir ve önemli bir yer olduğunun altını çizen Dr. Emre Kuruçayırlı, bu yapıyı Antalya’daki Karain Mağarası’na benzetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başakşehirdeki Yarımburgaz Mağarasında tarihi keşif: Yeni galerilere ulaşıldı
Yarımburgaz Mağarası, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Bölge, 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik Doğal SİT Alanı statüsüne alındı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Yarımburgaz Mağarası’nda yürütülen arkeolojik çalışmalarda görevli mağara ekibi, yaklaşık 1 kilometre derinde yeni galerilere ulaştı.

Başakşehir sınırları içindeki oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan Yarımburgaz Mağarası, tarih öncesi çağlardan itibaren insanlara ev sahipliği yaptı. İçinde sarkıt ve dikitlerin olduğu, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki mağara, hem jeologların hem arkeologların hem de mağara bilimcilerin büyük ilgisini çekti. İ

lk jeolojik çalışmaların 1869’da başladığı Yarımburgaz’da, ilerleyen aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile detaylı ölçüm, inceleme ve içinde yaşayan canlıların analizi gibi çalışmalar yapılarak turizme kazandırılacak.

BİZANS İZLERİ VAR

Mağara ekibinden Dr. Emre Kuruçayırlı mağaranın girişinde Bizans ve Roma döneminde kullanılan nişler yer aldığını, onun öncesinde buranın yine “kült” bir mekan olarak kabul edildiğini anlattı.

Mağarada insan izinin milattan önce 600 binlere kadar uzandığı bilgisini paylaşan Kuruçayırlı, “Burada insanların kendi kalıntılarına rastlanmadı ama yaptıkları aletler bulundu.” dedi. Mağaranın çok nadir ve önemli bir yer olduğunun altını çizen Kuruçayırlı, bu yapıyı Antalya’daki Karain Mağarası’na benzetti.

DEFİNECİLER DURMUYOR

Mağara ekibinde bulunan Dr. Metin Albukrek, definecilerin verdiği zarara da dikkati çekti. Albukrek, şunları söyledi: “Her tarafı kazıyorlar. Mağarada 200 milyon yıl önce oluşmuş taşı kazıyorlar. O taşın içinde ne altın var ne başka bir şey. O zaman insan yok zaten. O konuda bilinçlendirmeyi artırmamız lazım. Suyun eritmesiyle oluşmuş boşluklar bunlar. Dolayısıyla bilincin artmasında fayda var.”

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