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Son dakika... Başbakan Yıldırım Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşini aradı

Başbakan Yıldırım'dan İhsanoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber MerkeziAA
Arşiv: Başbakan Yıldırım rahatsızlanan İhsanoğlu'nun eşini arayarak geçmiş olsun diledi
Arşiv: Başbakan Yıldırım rahatsızlanan İhsanoğlu'nun eşini arayarak geçmiş olsun diledi

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu aradı.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Yıldırım, kalp krizi geçiren İhsanoğlu'na geçmiş olsun dileklerini, telefonda görüştüğü Füsun İhsanoğlu aracılığıyla iletti.

Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6'ncı Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanmıştı.

Konuşmasını yarıda kesen, ardından Merkezi Klinik Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan İhsanoğlu'na operasyon yapılmıştı.

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