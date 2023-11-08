Başkan İsmet Yıldırım sözünü tuttu ‘Bir bAŞKa Kahve’nin ilk şubesi açıldı: Ümraniye Belediyesi'nden gençlere 15 liraya kahve

Başkan İsmet Yıldırım, hizmete giren ‘Bir bAŞKa Kahve’ ile ilgili, “Gençlerimizle sık sık bir araya gelip, sohbet ediyoruz. Bu sohbetlerimizde, uygun fiyata kahve içebilecekleri bir satış noktası açmamızı istemişlerdi. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladık ve “Bir bAŞKa Kahve”yi kardeşlerimizin hizmetine açtık. Bugün piyasada bir fincan kahve 50 ila 60 liradan satılıyor. Biz de hizmete açtığımız bu nokta ile her çeşit kahveyi 15 lira gibi çok uygun bir fiyata gençlerimize sunduk. Ümraniye’nin farklı mahallelerinde 6 şube daha açacağız. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların dilek ve taleplerini görmezden gelmemiz mümkün değil. Biz sözümüzü tuttuk. Genç kardeşlerimizden de çok çalışarak, başarılı olmaları sözünü aldık” dedi.