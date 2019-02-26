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DENİZLİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile dolandırıcı arasında ilginç diyalog

Başsavcı ile dolandırıcı arasında ilginç diyalog: Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?

Başından geçen ilginç bir olayı da anlatan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sivas'ta görevdeyken, kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan bir kişiyi telefonla aradığını belirterek, "'Ergül savcımla mı görüşüyorum' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz
DHA
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz
DHA
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin (DGC) düzenlediği 'Kent Gazeteciliği Eğitim Programı'nın bu haftaki konuğu, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz oldu. DGC İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında konuşan Yılmaz, 'Cumhuriyet başsavcısının görev ve yetkileri', 'mahkemelerin yapısı', 'hazırlık soruşturması ve dava açma süreci', 'Adalet Komisyonu'nun yapısı ve görevleri' konularında gazetecilere bilgi verdi.

'SEN ERGÜL YILMAZ'SAN BEN KİMİM?'

Başsavcı Ergül Yılmaz, teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni suçların oluştuğunu, dolandırıcıların özellikle kendilerini hakim, savcı, asker, polis olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Sivas'ta görev yaptığı sırada başından geçen bir olayı da anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"O kadar profesyonelce çalışıyorlar ki, nöbetçi olduğum bir gün bir polis beni aradı, 'Siz, üniversite hastanesi civarında bir kişinin alınıp başka bir yere bırakılması konusunda bize bir talimat verdiniz mi?' diye sordu. Böyle bir talimat vermediğimi söyledim. Polis, kendilerine böyle bir talimat geldiğini söyledi. Dolandırıcı aslında bunu karşısındakini ikna etmek amacıyla kullanıyor. Diyor ki, 'Senin hakkında soruşturmalar var. Şu kadar parayı hesaba yatır. Bak şimdi sana ekibi göndereceğim' diyor. Karşıdakini bu şekilde ikna ediyor. Numarayı aldım ve aradım. 'Ergül savcımla mı görüşüyorum?' dedim. 'Evet, buyurun benim' dedi. 'Sen Ergül Yılmaz'san ben kimim?' dedim. Telefonu hemen kapattı. Kendinden o kadar emin ki. İnanın o ses tonu harikaydı. Keşke benim de ses tonum öyle olsa diye zaman zaman düşünüyorum."

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Öte yandan, Başsavcı Ergül Yılmaz'ın ismini kullanan dolandırıcının yakalanamadığı öğrenildi

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