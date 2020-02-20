Başsavcıyı hedef gösterdiler

Gezi davasında tartışmalı kararla beraat ettirilen Osman Kavala’nın 15 Temmuz soruşturması nedeniyle yeniden gözaltına alınması CHP, HDP başta olmak üzere Avrupalı dostlarını zıvanadan çıkardı. Kavala’nın ‘yılmaz savunucuları’ beraat kararına sevinirken, farklı bir soruşturmadan verilen gözaltı kararıyla ilgili tehditler savurdu. Gezi destekçilerinin hedefinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan vardı.

TEHDİTLER SAVURDU

Firari Can Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın fotoğrafını, ‘Unutmayacağız!!! Hiç!!!’ şeklinde paylaştı.

Gezi davasının firari sanıklarından Can Dündar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın fotoğrafını, ‘Unutmayacağız!!! Hiç!!!’ şeklinde paylaşarak Fidan’ı açık bir şekilde hedef gösterdi. HDP Milletvekili Ahmet Şık ise verilen gözaltı kararı sonrası yaptığı açıklamada tehditler savurarak “Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020’yi bitiremeyecek” ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP TEK SES

CHP ve HDP’li isimler de yine tek ses oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Gezi baskıya karşı bir tepkiydi. Gezi, doğa ve çevre hassasiyeti, yeşil şehir duyarlılığıydı. Gezi, düşünceyi ifade ve yayma özgürlüğünün cisimleşmiş haliydi” derken HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “Bizim Gezi davası ile ilgili söylediklerimizin ne kadar haklı ve doğru olduğu mahkeme heyeti tarafından da kabul edilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanık beraat etti

YARGILANACAKLAR TEHDİDİ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Skandal bir dava olan Gezi davasının beraat ve tahliyeyle sonuçlanması mutluluk verici” ifadelerini kullanarak bir mesaj paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de gözaltı kararını tehdit ederek eleştirdi. Özel, “Osman Kavala ‘üst’ kararı, Erdoğan’ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır. Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi’deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır” dedi.

REKLAM

GEZİ DESTEĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Gezi Parkı davasında verilen beraat kararlarını sevinçle karşıladı. İmamoğlu, “Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul’da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun” mesajını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Gezi davasında çıkan karar umut vermekle birlikte cezaya dönüşen uzun süreli tutuklulukların ne denli haksızlıklar doğurduğunu göstermiştir” ifadelerini paylaştı.

HESAP MESAJLARI!

Tehditvari ifadeler kullanan Zülfü Livaneli, “Onlar güneşi hiç görmeyecekler. Katillerinden hesap sorulana kadar bu dava kapanmayacak” ifadelerini paylaştı.

Zülfü Livaneli de paylaştığı mesajda tehditler savurdu. Livaneli, “Onlar güneşi hiç görmeyecekler. Katillerinden hesap sorulana kadar bu dava kapanmayacak” ifadelerini paylaştı. Gezi davasını takip eden CHP’li milletvekillerinden bir tanesi olan Sezgin Tanrıkulu da “Yargılandığı davadan beraat kararı alan ve tahliye olması gereken arkadaşımız Osman Kavala’nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazla cezaevinden çıkmadan gözaltına aldırılması çürümüş yargının bir örneğidir” mesajını paylaştı.

GÜNDEM Onların temsilcisi misin?

CIA ile 93 saat görüşmüş

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada beraat eden ve iş adamı Osman Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminde darbe talimatlarını kimlerin verdiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verildi. Kavala’ya ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçlaması yöneltiliyor. Soruşturma dosyasında, Kavala ile eski CIA ajanı Henri Jak Barkey’in irtibatlarının detayları yer alıyor. İkilinin incelenen HTS kayıtlarına göre, Kavala ve Barkey 93 saat 34 dakika 1 saniye görüştü. İkili arasındaki görüşme cep telefonuyla da sınırlı kalmadı. Kavala’nın 28 Haziran 2016’da Şişli’de sahibi olduğu Menka Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de ve 2 gün sonra da Diyarbakır’da Barkey’le birlikte olduğu belirlendi.

AİLESİYLE DE GÖRÜŞTÜ!

Barkey, Kavala’nın eşi Ayşe Hale Kavala’nın telefonuyla 12 saat 54 dakika 36 saniye, Osman Kavala’nın ablası Reha Kavala’nın telefonuyla da 1 saat 31 dakika 29 saniye görüştü. Şirketin yönetim kurulu üyesi olan Zeki Türkkan’ın telefonuyla 1 saat 37 dakika, genel müdür Şenel Durmuşkaya’nın telefonuyla da 54 dakika görüştü. Barkey, Kavala ile bu isimler üzerinden irtibat kurdu.

FETÖ ağzıyla savunma

FETÖ’ye desteğini hiçbir yerde esirgemeyen Alman parlamenter Rebecca Harms da Kavala’ya yönelik gözaltı kararına tepkisini dile getirdi. Harms, Kavala’ya yönelik gözaltı haberini FETÖ’nün Avrupa’daki yayın organı ‘Ahval’ adlı siteden paylaşarak, “Türk mahkemeleri doğrularla ilgilenmiyor. 3 çok iyi tanınan adam Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan Türk hapishanelerinde yıllardan beri sahte yargılamalarla yargılanıyor” ifadelerini kullandı. Bir diğer Avrupa Parlamentosu üyesi Alman Terry Reintke de Kavala’yı yalnız bırakmadı ve kararı eleştirdi.

ABD Elçiliği geri kalmadı

ABD Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,

ABD Büyükelçiliği Gezi Parkı davasında verilen beraat kararları sonrası twitter adresinden bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Osman Kavala ve diğer sivil toplum aktivistleri hakkındaki davayı yakından takip ettik. Mahkemenin bugün verdiği beraat ve tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM Akladılar

Yine şaşırtmadı

Kati Piri

HDP ve Kavala’nın yılmaz savunucularından bir tanesi olan eski Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri yine şaşırtmadı. Piri, Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarılması sonrası “İnanılmaz. Bu çılgınca ve acımasız karar için hiçbir kelime bulamıyorum. 2,5 yıl masum bir şekilde hapiste kaldıktan sonra, İstanbul Başsavcılığı 2016 yılındaki darbe girişimi için ona yeniden gözaltı kararı verdi. Osman Kavala’nın ailesini, sevenlerini düşünün ve aynı kabusu yaşayan Selahattin Demirtaş’ı. Bunun gibi çok sayıda adaletsiz bir şekilde hapiste olanları düşünün. Bugün açık bir şekilde adalete dönülmedi.”

REKLAM

Yeniden cezaevinde

Gezi olayları

Emniyetteki işlemleri biten Osman Kavala dün “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Kavala’nın tutuklanmasına karar vererek tekrar cezaevine gönderdi.Öte yandan Osman Kavala hakkında 17-25 Aralık ve 15 Temmuz soruşturmaları kapsamında verilen gözaltı kararının ‘kaçma şüphesiyle’ verildiği ortaya çıktı. Kavala’nın firar edeceğine yönelik istihbari bilgiler olduğu ifade edildi. MİT TIR’ları görüntülerini ifşa eden FETÖ’cü Can Dündar gibi, Kavala’nın da tahliye olur olmaz yurt dışına gidebileceği dile getirildi.

Vicdandaki yeri mahkumiyettir

Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı verilmesi büyük tepkiye neden oldu. Karara gösterilen tepkiler şöyle:

FAKATSIZ İHANET Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması, fakatsız, apaçık bir ihanettir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi Kalkışması, fakatsız, apaçık bir ihanettir. APAÇIK VANDALİZM AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Simitçinin tezgahını bile yakıp yıkmak, oraları dağıtmak, AKM’nin çatısına terör örgütlerinin paçavralarını asmak bir hak arama yöntemi değildir. Dolayısıyla Gezi, bizim nazarımızda vandalizmdir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Simitçinin tezgahını bile yakıp yıkmak, oraları dağıtmak, AKM’nin çatısına terör örgütlerinin paçavralarını asmak bir hak arama yöntemi değildir. Dolayısıyla Gezi, bizim nazarımızda vandalizmdir. YAĞMAYI AKLAMAZ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Yargı kararına saygılıyız fakat hiçbir yargı kararı, günlerce süren şiddet eylemlerini, ‘hükümeti devireceğiz’ naralarını, bu kadar yıkım, yakım ve yağmayı aklamaz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Yargı kararına saygılıyız fakat hiçbir yargı kararı, günlerce süren şiddet eylemlerini, ‘hükümeti devireceğiz’ naralarını, bu kadar yıkım, yakım ve yağmayı aklamaz. TERÖRÜ UNUTMADIK AK Parti Grup Başkanvelili Bülent Turan: Mahkemece delil yetersizliğinden beraat kararı verilse de kararın millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir. Kaldı ki itiraz hakkı devam ediyor. Yaşanan vandalizmi, saldırganlığı, terörü unutmadık.

AK Parti Grup Başkanvelili Bülent Turan: Mahkemece delil yetersizliğinden beraat kararı verilse de kararın millet vicdanındaki yeri mahkumiyettir. Kaldı ki itiraz hakkı devam ediyor. Yaşanan vandalizmi, saldırganlığı, terörü unutmadık. İHANETİN SİMGESİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Gezi Kalkışması, vandallığın, yakıp yıkmanın, ihanetin simgesi olarak tarihe geçmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya: Gezi Kalkışması, vandallığın, yakıp yıkmanın, ihanetin simgesi olarak tarihe geçmiştir. YİNE İŞ BAŞINDALAR AK Parti Milletvekilli Mustafa Elitaş: Karar vicdanları sızlatmıştır. Gezi bir darbe girişimiydi! 17 Aralık, 25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimiydi! İhanet şebekesi yine iş başında...

8 ayda ne değişti?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada Osman Kavala ve diğer isimlere verilen beraat kararı gündeme bomba gibi düştü. Daha önce tutukluğa yapılan tüm itirazları reddeden mahkemenin, hangi gerekçelerle böyle bir karara imza attığı merak konusu oldu. Gezi Parkı davasında oy birliği ile beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Galip Perk ve üye hakimler Talip Ergen ve Ahmet Tarık Çifçioğlu bu davaya 2019 yılının Temmuz ayında atandı.

GEREKÇE BEKLENİYOR

Heyet, karar duruşmasına kadar gelinen süreçte Kavala’nın tutukluluğuna yönelik yapılan tüm itirazları reddetti. 10 Aralık 2019’da da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kavala hakkında bir karar aldı. AİHM kararında “Derhal serbest bırakılsın” dedi. Ancak heyet, bu karara da uymadı. 8 ay boyunca tahliye kararı vermedi.

REKLAM

KAÇMA KUŞKUSU VAR

Bir diğer tartışma konusu da mahkemenin kararında ‘deliller yetersiz’ demesi oldu. Mahkeme 8 Ekim 2019’da tutukluğa yapılan itirazı “kuvvetli suç şüphesinin olduğu, somut olgu ve kanıtların bulunduğu” gerekçesiyle reddetti. 15 Ocak 2020’de tutukluluğa ve AİHM’nin kararına ilişkin verilen direnme kararında da aynı gerekçeler gösterildi. Kararda, Kavala’nın yargılandığı ceza maddesinin üst ve alt sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırabileceği vurgulandı. Kararda Anayasa Mahkemesi’nin 22 Mayıs 2019’da tutukluluk konusunda hak ihlali bulunmadığı yönündeki kararına da değinilerek Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Beraat kararında daha önce yeterli görülen suçlamalar yetersiz görüldü.

APAR TOPAR KARAR

Son duruşmada yaşananlar, kararın aceleyle verildiği izlenimini oluşturdu. Savcılığın dava hakkında verdiği mütalaanın bazı sanıklara, karar duruşmasının görülmesinden 6 gün önce ulaştırıldığı öğrenildi. Karar duruşmasında sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebinde bulunulmasının da mahkeme tarafından reddedildiği edinilen bilgiler arasında.

Hakimlere soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında ‘beraat’ kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görevli Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üyeler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.