Baykar’ın acı kaybı: İHA ve SİHA'ların yapımında yer alan genç mühendis kazada hayatını kaybetti
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA’ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar’ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi. Kazada Kesekçi ile birlikte hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü olarak kentteki bir programa katılmak için İstanbul’dan yola çıktıkları belirlendi. Selçuk Bayraktar, Keseci için sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.
İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden birinin Baykar’da görevli aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı’nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı’nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir’in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.
Tarık Kesekçi için Selçuk Bayraktar sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından ’Vatansever, idealis, iyi ahlatlı, gayretli, şuurlu T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk’a yürüdü. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.
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Baykar Teknoloji resmi twitter hesabından ise milli teknoloji hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi’yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Paylaşımını yapıp AKINCI belgeselinin görüntülerine yer verdi.