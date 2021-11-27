Baykar’ın acı kaybı: İHA ve SİHA'ların yapımında yer alan genç mühendis kazada hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OYNAT 02:06 BAYKAR elim kaza sonucu hayatını kaybeden Tarık Kesekçi için duygusal bir klip yayınladı Orhangazi-İzmir otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.



BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan duygusal paylaşımda, 'Milli Teknoloji Hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi'yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve ekibimize başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun...' denildi.



Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, 'Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü.



AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim...' ifadelerine yer verdi.

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İHA ve SİHA’ların yapımında takım liderliği yaptı

Kazada hayatını kaybeden birinin Baykar’da görevli aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı’nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı’nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir’in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Tarık Kesekçi için Selçuk Bayraktar sosyal medyasından duygu dolu paylaşımda bulundu.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından ’Vatansever, idealis, iyi ahlatlı, gayretli, şuurlu T3 Vakfımızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk’a yürüdü. AKINCI’da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Vatan sana minnettardır. Seni çok özleyeceğim kardeşim..." mesajını paylaştı.

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Baykar Teknoloji resmi twitter hesabından ise milli teknoloji hamlesi idealinin genç mühendislerinden, değerli dava arkadaşımız Tarık Kesekçi’yi elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Paylaşımını yapıp AKINCI belgeselinin görüntülerine yer verdi.





FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında meydana geldi. İstanbul’dan Bursa’ya bir programa katılmak için yola çıkan İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Haldız (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Kaya ile yanındaki İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi’nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Bursa'da feci kaza: İbre 150'de takılı kaldı Bursa'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Muratcan Kaya (21), Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi (26) yaşamını yitirdi. İHH İnsani Yardım Vakfı personeli olan Kaya'nın İstanbul'dan, yanındaki 3 gönüllüyle birlikte kentteki bir programa katılmak için yola çıktığı belirtildi. Öte yandan otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. BiP'te paylaş

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