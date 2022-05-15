Bayramda kaybolmuştu cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu

Olay, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat’ten bir haber alınamadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı.

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Cesedi gören çoban durumu muhtara bildirerek jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden ekipler, inceleme yapmasının ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın Mahmut Saat olma ihtimaline karşı yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınlardan kardeş Yılmaz, çorap ve pantolonundan cenazenin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Savcının ve ekiplerin ön incelemesi sonrası Saat’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi.



Evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Saat’in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bildirildi.

FOTOĞRAF 10 Kaza, saat 07:00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FAU 166 plakalı hafif ticari araç, gişelerden geçeceği sırada iddiaya göre kararsız kalarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araç içerisindeki 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın gören başka bir sürücü \"Araç kaza yaptı. Hangi gişeden geçeceğini anlayamadı. Sağa sola baktı. Ben arkasından geliyordum. Yönünü kaybetti, bariyerlere çarptı. Bunların buradan kalkması lazım. Burası da, İstanbul gişeleri gibi serbest olması lazım. İnsanlar bilinçli değil. Hangisinden geçeceklerini bilmiyorlar. HGS-OGS zannediyor insanlar. Halbuki öyle bir şey yok’’ dedi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Samandıra gişelerinde 2 gişe trafiğe kapandı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kararsız sürücü gişelerin bariyerlerine çarptı: İki kişi ağır yaralandı Sancaktepe Kartal TEM bağlantı yolu Samandıra gişelerde, sürücüsü kararsız kaldığı iddia edilen hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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