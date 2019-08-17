Bayramları zehir oldu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde mahalli seçimlerin ardından yönetim AK Parti’den CHP’li Mert Uygun’a geçti. Son 4 ayda halka çekmediği sıkıntı kalmadı. AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, 15 bin nüfuslu ilçenin su şebekesinde yaşanan sorun sonrası yaklaşık 900 kişinin hastanelik olduğunu söyledi. Demirsöz, “Bayramiç Devlet Hastanesine 8 Ağustos gününden itibaren vatandaşlar ishal kusma şikayetleriyle acil servise kaldırıldı. Bunun üzerine sokak çeşmelerinden numune alındı.

Mert Uygun

SUDA KOLİBASİLİ ÇIKTI

Yapılan incelemede şebeke sularında klor yetersizliği olduğu ve şebeke suyunda kolibasili ürediği tespit edildi. Vatandaşların bayramı zehir oldu. İnsanlar bayramı hastanede geçirmek durumunda kaldı. Bayramiç Devlet Hastanesinden aldığımız sayılar doğrultusunda 8 Ağustos’ta 48, 9 Ağustos’ta 194, 10 Ağustos’ta 124, 11 Ağustos’ta 145, 12 Ağustos’ta 130, 13 Ağustos’ta 84, 14 Ağustos’ta 103 ve 15 Ağustos’ta 37 kişi tedavi altına alındı” dedi. Edinilen bilgiye göre bugünkü başvurularda köylerden gelişlerin arttığı, bu durumun sebebinin ise köylere taşınan tatlı sular olabileceği öğrenildi.

70 İŞÇİ İŞTEN ATILDI

CHP’li başkan Mert Uygun, bu dönemde ardından işçi kıyımına da başladı. Belediyede çalışan 70 kişinin işine son verildiğini ifade eden Demirsöz, “Yönetimin değişmesinin ardından Bayramiç’te de CHP’li diğer belediyelerde olduğu gibi işçi kıyımı yaptı. Her fırsatta işçi çıkarmayacağız denilmesine rağmen ilk icraat işçileri çıkarmak oldu. CHP’li belediye yönetimi 1 Nisan’dan itibaren çalışanlara mobbing baskı uygulamaya başladı. Bununla da yetinilmedi işçiler tehdit edilmeye başlandı. İşçilerin istifa etmediğini gören CHP’li yönetim 70 işçinin işine son verdi. CHP’li belediye yönetimin işçi kıyımı sonrası yaşanılan skandalın sona ermesi için çağrıda bulunduk. İşten çıkartılan işçilerle birlikte düzenlediğimiz eylemler de bir sonuç vermedi. İşten çıkartılan işçiler için belediyeden hiçbir geri adım alınmadı” şeklinde konuştu.

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İLÇE KOKMAYA BAŞLADI

CHP’li Bayramiç Belediyesi’nde skandallar bununla da sınırlı kalmadı. AK Parti döneminde her 15 günde bir çöp konteynerlerinin temizlendiğini söyleyen Demirsöz, “İlçemizin temizliğine önem veriyorduk. Düzenli olarak ilçenin çöpleri toplanarak her 15 günde bir çöp konteynerleri temizleniyordu. Ancak, yönetimin AK Parti’de CHP’li Başkan Mert Uygun’a geçmesinin ardından bu uygulama yapılmama başlandı. Çöp Konteynerleri temizlenmediği için ilçeye yoğun bir kötü koku hakim oldu. Kokudan dolayı vatandaşlar belediyeye şikayette bulundu. Vatandaşlar konuya ilişkin gerekli şikayetlerini belediyeye yapmasına rağmen hiçbir önlem alınmadı. Özellikle Kurban Bayramı’ndan sonra bu konu daha fazla arttı” dedi.