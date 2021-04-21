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Gündem Belediyelerde yetki kargaşası sona erecek
ANKARA

Belediyelerde yetki kargaşası sona erecek

Yerel yönetimlerde devrim niteliğinde değişiklikler getirecek reform çalışmada sona gelindi. 7 başlıktan oluşan taslağa göre, yatay mimariden taviz verilmeyecek. Parsel bazlı tadilata son verilecek. İl ve ilçe belediyeler arasındaki yetki kargaşası giderilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Belediyelerde yetki kargaşası sona erecek
Arşiv

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarını gidermesi hedeflenen düzenlemeyi MYK’ya sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı maddeler üzerinde tekrar çalışılması talimatı verdiği taslağın son rötuşlarının yapılarak önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelmesi bekleniyor. Taslağa göre, ‘imar ve planlama’, ‘belediyelerde mali yapı ve finansman’, ‘belediyelerde teşkilat ve personel yapısı’, ‘belediyeler arası görev ve yetki dağılımının yeniden düzenlenmesi’, ‘denetim, izleme ve şeffaflık’, ‘mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi’ ve ‘diğer konular’ şeklinde 7 başlıkta düzenleme yapılacak.

AKRABA KRİTERİ

Taslağa göre, ilçe belediyeler ile büyükşehir belediyeleri arasında soruna neden olan ilaçlama, mezarlık ve çöp toplama hizmetleri gibi konularda yetki kargaşasına son verilecek. Özellikle imar konusunda önemli düzenlemeleri içeren taslağa göre, yatay mimariden taviz verilmeyecek. Belediyelerin teşkilat yapısına yönelik düzenleme kapsamında ise belediye başkanları yakınlarını işe alamayacak.

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