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Gündem Belgrad Ormanında 31 ton çöp toplandı
İSTANBUL

Belgrad Ormanı'nda 31 ton çöp toplandı

Belgrad Ormanı'nda geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde 9 ton olmak üzere toplam 31 ton çöp toplandı. Atılan çöplerin genellikle piknik malzemesi olduğunu söyleyen

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil,

"Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Belgrad Ormanı'nda 31 ton çöp toplandı.
Belgrad Ormanı'nda 31 ton çöp toplandı.

İstanbul'da pikniğe giden vatandaşlar Belgrad Orman'ında 31 ton çöp bıraktı! Hafta sonu özellikle İstanbulluların şehir stresinden uzaklaşmak için geldiği Belgrad Ormanı'nda geçen hafta piknik yapılan alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı.

DHA


YASAK ALANLARDA BİLE ATEŞ YAKILIYOR, PİKNİK YAPILIYOR
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tabiat parkı dışındaki bölgelerde yani piknik yapılması yasak olan bölgelerden de çöp toplandığını belirtti. Yeşil, "Belgrad ormanı, muhafaza ormanı karakterinde 5 bin 300 hektar büyüklüğünde bir orman. Tarihi bir orman alanı burası. 8 tabiat parkı var. Bu tabiat parklarının dışındaki alanlarda piknik yapılmasına izin verilmiyor ancak ormana gelen vatandaşlarımız tabiat parkı alanı dışındaki yerlerde de piknik yapıyorlar. Atlı birliklerimiz ve muhafaza memurlarımız ormanın derinliklerinde piknik yapılmasına, etrafa çöp atılmasına engel olmak için, koruma kontrol görevlerini yapıyorlar" diye konuştu.

DHA



ORMAN DERİNLİKLERİNDE ORTALAMA 8-9 TON ÇÖP TOPLANIYOR
Çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyleyen Yeşil, "Atılan çöplerle ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle hafta sonu sahaya gelerek burada atılan çöpleri topluyorlar bunları konteynerlerle belediyeye ulaştırıyoruz. Her hafta sonu aynı sayıda ziyaretçi gelmiyor ancak çok yoğun ziyaretçi girişinin olduğu günlerde ortalama 8-9 ton çöp topluyoruz. Genelde piknik malzemeleri, plastik bardaklar, poşetler, yiyecek artıkları ile karşılaşıyoruz. Saha çok büyük, bu yüzden insanların bilinçli ve duyarlı olması çok önemli" ifadelerini kullandı.
Belgrad Ormanı'nın önemli bir tarihi dokusu olduğunu vurgulayan Yeşil sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vurgulamak istediğimiz nokta şu; Belgrad Ormanı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne gelen çok önemli, tarihi ve özel bir orman. İçerisinde su bentler, su koruma havzası olan önemli bir orman. İçinde tabiat parkları var. Buradaki ağaçların hepsi doğal, yani sonradan dikilmemiş kendiliğinden yetişmiş ağaçlar. İçerisinde tarihi anıt ağaçları da yer alan bir orman burası. Ormanda ateş yakmamalarını, piknik yapıldıysa da çöplerini toplayıp, çöp toplama konteynerlerine atmalarını rica ediyoruz."
Öte yandan, piknik yapılan alanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü kontrolünde. Doğa Koruma ve Milli Parklar koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince her hafta sonu vatandaşların piknik yaptığı alanlardaki çöpler toplanıyor. Havaların serin olmasına rağmen pek çok vatandaş tarafından ziyaret edilen Belgrad Ormanı'nda geçtiğimiz hafta piknik yapılan alanlarda ise tam 22 ton çöp toplandı.

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