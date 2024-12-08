'Beyaz Yol' yalan oldu: Mecidiyeköy'den Beylikdüzü'ne 68 çukur

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 21 yıl dayanıklı olduğunu iddia ederek metrobüs yoluna döşediği Beyaz Yol,

2 yıl bile dayanamadı. Belediyenin 2022 yılında hayata geçirdiği ve geçtiğimiz aylarda 3. etap çalışmasını tamamladığı projeye, yaklaşık 714 milyon TL harcandı. Çalışmalar sırasında İstanbullunun trafik çilesine katlandığı proje, kısa sürede çöktü. Muhabirimiz, Mecidiyeköy'den çıktığı yolda şiddetli sarsıntı yaşadığı 31 noktayı not ederken dönüş yolunda da 37 çukur saydı.





MİLYONLAR HARCANAN BEYAZ ÇİLE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Yol Projesi’nin yapım işleri için ilk ihaleyi 7 Eylül 2021 tarihinde düzenledi. 114 milyon 148 bin 900 TL ödenen metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışmasının birinci etabı 2022 yılında tamamlandı. Hattın Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Merter ve Cevizlibağ durakları arasındaki asfalt yol söküldü. Çift yönlü olarak toplam 15,6 kilometrelik güzergahta beyaz beton kullanıldı. Beyaz Yol Projesi'nin 2’nci ihalesi ise 5 Mayıs 2022'de gerçekleştirildi. 599 milyon 753 bin 440 TL harcanan ve 2023 yılı itibarıyla sona eden çalışmalar neticesinde Beykent ve İBB Sosyal Tesisleri arasındaki 13 durak ile Cevizlibağ-Mecidiyeköy hattındaki 9 durak beyaz yolla kaplandı. İki etabın tamamlanmasıyla Avrupa yakasında, 30 durağı kapsayan toplam gidiş-geliş 54,1 kilometre uzunluğundaki güzergaha beyaz beton döşendi. Temmuz 2024'te başlayan ve eylül ayında tamamlanan 3. etap çalışmalarında da İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna metrobüs durakları arası beyaz yol ile kaplandı. İBB yetkililerinin konforlu ve sağlam diye savunduğu beyaz yollar, üzerinden çok geçmeden yolcuların çilesi haline geldi.





'TİTREŞİMLİ' YOL

Biz de Mecidiyeköy-Beylikdüzü arasındaki metrobüs yolculuğumuzda 'Beyaz Yol'u test ettik. İki güzergah arasında yaptığımız yolculuk esnasında küçük sarsıntılar hariç 31 defa şiddetli şekilde çukura girdik. Beyaz beton döşeli yol boyunca neredeyse aralıksız bir biçimde titreyerek ilerledik. Dönüş istikametinde ise tam 37 çukur sayabildik. Bir metrobüs şoförünün, girdiği sert çukur sonrası öfkesini gizlemeyerek söylendiğine şahit olduk.





"SANKİ TOPRAK YOLDA GİDİYORUZ"

Konuştuğumuz bir diğer şoför, “titreşimli” demekle yetindiği bozuk yollara artık alıştıklarını dile getirdi. Dinlediğimiz yolcular da sarsıla sarsıla seyahat etmekten şikayetçi olduklarını söyledi. Bir vatandaş, "İşe gidip gelirken metrobüs kullanıyorum. Yeterince kalabalık olduğu yetmezmiş gibi bir de böyle, sanki toprak yolda seyahat ediyoruz. Artık metrobüs kullanmak rahatsız edici bir boyuta ulaştı" diye dert yandı.



