Beyoğlu'nda otelde yangın paniği: Müşteriler tahliye edildi

Otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Nefti Sokak'ta bulunan 5 katlı otelin giriş katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi.

DHA Dumandan etkilenen bazı otel müşterilerine ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Otelde kalan yabancı müşteriler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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Dumandan etkilenen bazı otel müşterilerine ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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