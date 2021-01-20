Gündem Bir de şikayetçi oldular
ANKARA

Bir de şikayetçi oldular

Bir de şikayetçi oldular

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran grupta bulunan Gülahmet T. ve Abdurrahman G. ifadelerinde olayın planlı değil “FETÖ ve vatanseverlik” tartışmasından sonra yaşandığını iddia etti. İkili kamerada 5 kişi görünmelerine rağmen 2 kişi olduklarını, silah ve sopa kullanmadıklarını söyledi. Her iki saldırgan da Özdağ’dan şikayetçi oldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Şüpheliler, olayın planlı bir saldırı olmadığını, tesadüf eseri Özdağ ile karşılaştıklarını iddia etti. Görüntülerde 5 saldırgan tespit edilmesine rağmen şüpheliler, sadece 2 kişi olduklarını ileri sürdü. Gülahmet T. ve Abdurrahman G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Şüpheliler, olayın planlı bir saldırı olmadığını, tesadüf eseri Özdağ ile karşılaştıklarını iddia etti. Görüntülerde 5 saldırgan tespit edilmesine rağmen şüpheliler, sadece 2 kişi olduklarını ileri sürdü. Gülahmet T. ve Abdurrahman G. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Selçuk Özdağ’ın evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğramasıyla ilgili Ankara Emniyeti’ne teslim olan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüphelilerden Gülahmet T.(25), olay günü diğer şüpheli Abdurrahman G. (23) ile birlikte arkadaşlarından aldıkları arabayla iş bakmak için çıktıklarını, kar yağışından dolayı aracı park ettiklerini ve yaya olarak yürümeye başladıklarını ileri sürdü. Gülahmet T., “Abdurrahman, Selçuk Özdağ’a hitaben ‘Bu nasıl vatanseverlik, FETÖ terör örgütünü överek mi vatanseverlik oluyor’ dedi. Özdağ da ‘Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim’ diyerek cevap verdi. Daha sonra Özdağ, Abdurrahman’a yumruk salladı. Özdağ’i itekledim yere düştü, demir korkuluğa çarptı, kafasında kan olduğunu gördüm. Bir alt sokakta bulunan aracımızın yanına koşarak gittik, bu esnada Bayram denilen şahıs peşimizden 4 el silahla ateş etti” iddiasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı
GÜNDEM
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı

Selçuk Özdağ

ARAÇ PLAKASINI BİZ SÖKMEDİK!

  • Gülahmet T., aracın plakalarının kendilerinin çıkarmadığını öne sürdü. Şüpheli Gülahmet T., araçta sadece kendisi ve Abdurrahman G.’nin olduğunu ileri sürerek, “Biz de olayda ne sopa ne de tabanca kullandık” iddiasında bulundu. Şüpheli Abdurrahman G. ise “Biz olay yeri adrese tesadüfen iş aramak maksatlı gittik, kendisi ile karşılaşmamız tesadüftür, biz de ne sopa ne de silah yoktu tam aksine bize karşı silahlı bir saldırı olmuştur” iddiasında bulundu.

Araçla da geçmişler

Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında şüphelilerin araç ile saldırının gerçekleştiği adresten geçtiği tespit edildi. Bu durumun sorulması üzerine Abdurrahman G., “Bu bölgenin yabancısı olduğum için buradan geçip geçmediğimi net olarak hatırlamıyorum” savunmasını yaptı. Öte yandan, her iki saldırganın da Selçuk Özdağ’dan şikayetçi olması dikkat çekti.

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