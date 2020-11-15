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Gündem Bir üst düzey FETÖcü daha paket
ANKARA

Bir üst düzey FETÖ’cü daha paket

Bir üst düzey FETÖ’cü daha paket

FETÖ’nün örgüte bağlılığı en üst seviyede olan ‘A5’ kategorisinde yer alan ve 3 yıldır aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da sahte kimlikle yakalandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Üç yıldır aranan Sezer’in üzerinde başka birine ait kimlik çıktı.
Üç yıldır aranan Sezer’in üzerinde başka birine ait kimlik çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bugüne kadar yakalanamayan FETÖ şüphelileriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında firariler tek tek yakalanıyor. Son olarak hakkında FETÖ’den yakalama kararı bulunan firari eski emniyet müdürü Yüksel Sezer Ankara’da yakayı ele verdi. Çankaya Ata Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen Sezer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. 3 yıldır aranan Sezer’in üzerinde başka birine ait kimlik çıktı.

FETÖ’cü tartışması yargıda
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FETÖ’cü tartışması yargıda

ABD’YE GİDECEKLER LİSTESİNDE

  • ByLock kullanıcısı olan Sezer’in, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde usulsüz dinlemelerde adı geçtiği ve yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı belirtildi. Emniyette sorguya alınan Sezer’in, FETÖ içinde “teslimiyeti, sadakati ve bağlığı en üst seviyede olan kişiler” için kullanılan “A5” koduyla kodlandığı tespit edildi. Ayrıca Sezer’in, elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinin güvenlik açıklarının tespiti amacıyla yurtdışına gönderilecekler listesinde olduğu ortaya çıktı.

Ankara’da FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyonda 89 gözaltı kararı
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Ankara’da FETÖ’nün mahrem sorumlularına yönelik operasyonda 89 gözaltı kararı

FETÖ EYLEMLERİNDE BAŞROLDE

  • FETÖ’cü eski emniyet müdürü Sezer’in, FETÖ’cülerin düzenlediği eylemlere katıldığına ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Polis Koleji ve Polis Akademisi’nin kapatılma kararını protesto için Ankara Kızılay’daki gösterilere katılan Sezer’in, bunun dışında örgütün düzenlediği 7 ayrı protesto gösterisine daha katıldığı belirlendi. Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı’nda başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığı’nda 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.

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Yüksel Sezer
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