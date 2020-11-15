Bir üst düzey FETÖ’cü daha paket

Hayat

Hâfız divanı üzerine düşünceler

Hafız Divanı bu defa İsmail Söylemez’in yaptığı çeviriyle bir kez daha okurla buluşuyor. Her çeviriyle şiirleri biraz daha zenginleşen Hafız 14.yüzyıl şairi. Hafız’ın hem doğu hem da batıda pek çok şairi etkilediğini söylemek mümkün. Hâfız’ın büyüklüğü, kendinden önce kurulan, kendinden sonra da kaldırılmayan sofrada, unutulmayacak izler bırakmasındadır.