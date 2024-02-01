Bir yıl içerisinde 420 organize suç çetesi çökertildi

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz.