Bir yıl içerisinde 420 organize suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında, Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonları kapsamında; 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerelolmak üzere toplam 420 Organize Suç Çetesi çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi:
420 Organize Suç Çetesi içerisinde; 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve 121'i yerel olmak üzere 142'si Nitelikli Silahlı Organize Suç Çetesi; suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında, 420 Organize Suç Çetesinin; 270'i Organize Suç, 128'i Narkotik Suç ve 22'si ise Siber Suç çetesi çökertildi. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz.