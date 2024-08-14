Birlikte daha iyi kazanabiliriz

Dr. Mehmet Paçacı / Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi

Türkiye ve Pakistan ilişkileri, iki ulus devlet olarak kurulmadan çok önceden beri var olmuştur. Biz bu ilişkileri Sebük Tekin oğlu Gazneli Mahmut ile 1000 öncesine götürebiliriz.

İlişkilerimiz mükemmel

Ülkelerimiz kurulduktan sonra ve Pakistan’ı resmi olarak tanıdığımız 77 yıl içinde ilişkilerimiz neredeyse mükemmel şekilde ilerlemektedir. Pakistan coğrafyasındaki kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşına buradan verdikleri destek unutulmazdır. Pakistan ve Türkiye uluslararası ortamda Kıbrıs ve Keşmir gibi milli davalarında her zaman birbirlerine karşılık beklemeden destek vermişlerdir. Bu yakınlığa karşın ticari ilişkilerimiz aynı düzeyde değildir.

Ticaret hacmi yetersiz

Ticaret hacmimiz maalesef, ilk aşamada beş milyar dolarlık bir hedefimiz olsa da geçtiğimiz yıllarda bir milyar dolarlar düzeyinde kalmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi, iş insanlarımızın karşılıklı olarak ülkelerinin imkanlarını tanımamalarıdır diye düşünüyorum. Ayrıca son on yıllarda Pakistan bölgesindeki savaşlar ve çalkantılar nedeniyle ülkemizde ve dünyada hak etmediği bir şekilde farklı imajlarla hatırlanmıştır. Pakistan sahip olduğu zenginliklerle büyük ölçekli Türk yatırımcılar için büyük imkanlar sunmaktadır. Pakistan’da her şeyden önce her düzeyde insan kaynağının varlığı, iş gücünün ucuz olması, sanayi alanında yatırım için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Pakistan’a yatırım artıyor

Pakistan’da yatırım yapmış olan Türk firmaları ve holdingleri bugün Pakistan’da işlerini daha da büyütmeyi hedeflemektedirler. Pakistan yatırımcılara, rekabetçi fiyatlarla Orta Asya ve Çin pazarlarına açılma imkânı da sunmaktadır. Pakistan sahip olduğu yer üstü ve yer altı zenginlikleriyle turizm, tarım, gıda ve madencilik gibi alanlarda da verimli ve kazançlı yatırım ülkesidir. Pakistan ayrıca alt yapı ve enerji sektörünü geliştirmek için yatırımcılarımıza imkanlar sunmaktadır. Yenilenebilir enerji için de Pakistan coğrafyası ve iklimi oldukça uygun şartlar sunmaktadır.

Savunma iş birliği

Bunların yanı sıra savunma sanayi alanında Pakistan ile yakın iş birliğimiz çok çeşitli ürünler bağlamında sürmekte ve gelişmektedir. Türkiye ve Pakistan milli gururumuz olan MİLGEM korvetlerinden dördünün imalatını Karaçi ve İstanbul tersanelerinde birlikte yürütmektedir.

Ayrıca Pakistan bilişim ve yapay zekâ teknolojilerinde Türk firmalarımıza değerli insan kaynağı desteği verebilecek yüksek bir düzeydedir. Mesela kimi büyük ölçekli firmalarımızın Ar-Ge merkezleri Pakistan’da bulunmaktadır.

Yatırımlarda Pakistan Türkiye iş birliği

Diğer taraftan şu ana kadar başka ülkelerde büyük yatırımları bulunan büyük ve uluslararası Pakistanlı yatırımcılar için Türkiye kazançlı yatırım imkanları sunmaktadır. Türkiye’nin öne çıkardığı elektrikli otomotiv, pil ve çip üretimi, bilişim, yapay zekâ, yenilenebilir enerji, siber güvenlik, uzay ve uydu teknolojileri, hava platformları gibi alanlarda Pakistanlı büyük yatırımcılar, Pakistan’ın kaliteli yüksek öğretim kurumlarında yetişmiş insan kaynağını istihdam eden yatırımları ile Türk ekonomi ve endüstrisine katkı sağlayabilirler.

Birlikte kazanalım