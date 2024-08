Birlikte daha iyi kazanabiliriz

Ülkelerimiz kurulduktan sonra ve Pakistan’ı resmi olarak tanıdığımız 77 yıl içinde ilişkilerimiz neredeyse mükemmel şekilde ilerlemektedir. Pakistan coğrafyasındaki kardeşlerimizin Kurtuluş Savaşına buradan verdikleri destek unutulmazdır. Pakistan ve Türkiye uluslararası ortamda Kıbrıs ve Keşmir gibi milli davalarında her zaman birbirlerine karşılık beklemeden destek vermişlerdir. Bu yakınlığa karşın ticari ilişkilerimiz aynı düzeyde değildir.

Ticaret hacmimiz maalesef, ilk aşamada beş milyar dolarlık bir hedefimiz olsa da geçtiğimiz yıllarda bir milyar dolarlar düzeyinde kalmıştır. Bunun başlıca nedenlerinden birisi, iş insanlarımızın karşılıklı olarak ülkelerinin imkanlarını tanımamalarıdır diye düşünüyorum. Ayrıca son on yıllarda Pakistan bölgesindeki savaşlar ve çalkantılar nedeniyle ülkemizde ve dünyada hak etmediği bir şekilde farklı imajlarla hatırlanmıştır. Pakistan sahip olduğu zenginliklerle büyük ölçekli Türk yatırımcılar için büyük imkanlar sunmaktadır. Pakistan’da her şeyden önce her düzeyde insan kaynağının varlığı, iş gücünün ucuz olması, sanayi alanında yatırım için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.