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BM'den Pile'de çifte standart: Tarafsızlığını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'çifte standart' olarak nitelendirdiği tutumun kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek anlamı taşıdığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM’nin tarafsızlığını yitirdiğini kaydetti.

Canberk Doğan
04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yılmaz, BM Barış Gücü’nün iş makinelerini engelleme teşebbüsünün, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek anlamı taşıdığının altını çizdi.

Yılmaz, BM Barış Gücü’nün iş makinelerini engelleme teşebbüsünün, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek anlamı taşıdığının altını çizdi.

Pile’deki yol gerilimine Türkiye’den tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC topraklarında, KKTC vatandaşlarının kendi vatanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak, daha önce bildirimi yapılmış Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla BM Barış Gücü askerlerince gerçekleştirilen haksız fiziki müdahaleyi asla kabul edilemez ve hukuk dışı bulduğunu belirtti. Uluslararası kurumların tek taraflı, adil olmayan yaklaşımlarını, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yok saymaya yönelik kasıtlı ve art niyetli bir girişim olarak değerlendiren Yılmaz, BM Barış Gücü’nün iş makinelerini engelleme teşebbüsünün, kaos ve kutuplaşmaya açıktan destek anlamı taşıdığının altını çizdi:


TÜRKİYE GÖZ YUMMAYACAK

“Sergilenen tutum çifte standart içermekte, Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmaktadır. BM Barış Gücü, Ada’da gerginliğin tırmanmasında büyük rol oynamış, görev alanının dışına çıkarak yetki ve sorumluluklarını aşmıştır. KKTC, bağımsız ve egemen bir devlettir. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının çiğnenmesine göz yummayacak, KKTC’nin uluslararası platformlarda her türlü hak arama girişimini destekleyecektir. BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’yi kınayacak basın açıklamasını ele almak için toplanması girişimini yanlış bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Açıklamanın görüşmeye alınması dahi kabul edilemez. BM yetkililerini, KKTC’nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye, güvenilirlik ve tarafsızlık konumlarını daha da yıpratacak bu tutumlarını bir an önce değiştirmeye, KKTC ile doğrudan diyaloğa davet ediyorum.”


YOL KAPATMA HOŞ DEĞİL

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada BM’nin, Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirdiği kaydedildi. Bakanlık, BM’nin arazideki gerçeklerden kopuk olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM’nin Pile’de tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Bulgar mevkidaşı Mariya Gabriel ile dün Ankara’da ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, BM’nin Pile’de Rum Kesimi’nin yaptığı yolu engellemediğini hatırlatarak şunları kaydetti: “Aynısı Türk tarafına olunca BM görevlilerinin şahin edasıyla bu insani projeyi engelleme yönünde ciddi adımlar attığını görüyoruz. Onlara bu yolun ne zaman yapılacağı bildirilmiş. Buna rağmen tartışmalı bölgeye teamüllere aykırı şekilde BM araçlarının yığılması, hoş karşıladığımız bir tavır değil. Biz bu hareketle BM’nin bu olayda tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz. KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz.”



#Cevdet Yılmaz
#BM
#Pile
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