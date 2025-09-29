Yeni Şafak
Böbrek taşlarına milli kütüphane

Merve Safa Akıntürk
04:0029/09/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
Türkiye’de böbrek taşı hastalıklarının teşhis ve tedavisinde önemli bir adım atıldı. Türkiye Aşı Enstitüsü (TAE) Ar-Ge Laboratuvarı, böbrek taşlarının kimyasal ve yapısal analizini mümkün kılmak için gelişmiş FTIR-ATR cihazını devreye aldı ve bu teknolojiden azami ölçüde yararlanabilmek amacıyla kapsamlı bir Böbrek Taşı Kütüphanesi’nin kurulumunu tamamladı. Kurulan kütüphane, Türkiye’de böbrek taşı analizlerinde standart bir referans veri tabanı oluşturma yönünde atılmış ilk adım olarak dikkat çekiyor. Böbrek taşlarının içeriklerine göre sınıflandırılması ve tanımlanması için oluşturulan bu sistem, farklı taş tiplerine ait spektral verileri bir araya getirerek hızlı, güvenilir ve karşılaştırmalı analiz imkanı sunuyor. Böylece hem klinik çalışmalarda hem de akademik araştırmalarda kullanılabilecek kapsamlı bir alt yapı sağlanmış oluyor.


