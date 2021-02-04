Gündem "Boğaziçi eylemi" düzenleyen grupların hedef gösterdiği esnaf tehditler yüzünden dükkanını kapattı
İSTANBUL

"Boğaziçi eylemi" düzenleyen grupların hedef gösterdiği esnaf tehditler yüzünden dükkanını kapattı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane ederek İstanbul Kadıköy’de polis araçlarını tekmeleyip taşlayan grupların hedef gösterdiği esnaf, tehditler yüzünden dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esnaf, tehditler sonrası dükkanını açmadı.
Esnaf, tehditler sonrası dükkanını açmadı.

Bir süredir provokatif olayların yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi’nde, geçtiğimiz günlerde Rektörlük binasının işgal edilmeye çalışılması üzerine emniyet güçleri müdahalede bulunmuştu.

Bunu bahane ederek sokaklara inen eylemciler, İstanbul Kadıköy’de polis araçlarını taşlayıp tekmelemişti. Aynı gün ilçede yer alan bir esnaf da polislere yardımcı olduğu için hedef gösterilmişti.

Kadıköy'de polise yardımcı olan 'Bahariye Kuruyemiş' adlı işletmenin sahibi sosyal medyada hedef gösterildi
OYNAT 00:16
Kadıköy'de polise yardımcı olan 'Bahariye Kuruyemiş' adlı işletmenin sahibi sosyal medyada hedef gösterildi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, ara sokaklara dağıldı. Bahariye Kuruyemiş adlı işletmenin sahibi polise taş atıp kaçan grubu polise bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletmenin sahibi provokatörler tarafından hedef alındı. Sosyal medya hesapları üzerinden hakaretler savuran provokatörlere tepkiler yine sosyal medya platformlarından geldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı polise yardımcı olan esnafa destek mesajı yolladı.

Sosyal medyada özellikle FETÖ ve PKK destekçisi hesapların hedef aldığı esnafa, tehditlerde bulunulmuştu. Sosyal medyada yüzlerce tehdit mesajı alan ve hedef gösterilen esnaf, dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Eylemlerde 'Gezi'ye açık gönderme: Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı
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