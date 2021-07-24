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BOLU

Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: Beş kişi yaralandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Bolu haberleri: TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza
Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik uzun süre kapalı kaldı.

Kaza, gece saatlerinde TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Boludağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametine gitmekte olan Oğuz Y.’nin kullandığı 34 DLY 974 plakalı otomobil, seyir halindeyken yavaşlayınca aynı istikamete gitmekte olan Abdullah B.’in kullandığı 34 HG 4729, Yücel Y’nin kullandığı 34 ZF 1720 ve Vedat E.’in kullandığı 34 PN 1641 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada sürücüler Abdullah B. ve Vedat E. ile birlikte Mehmet B., Fatma B. ve Ecrin B. yaralandı.

Yaralılar; sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce’de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik uzun süre kapalı kaldı. TEM Otoyolundaki araçlar ise Abant gişelerinden D-100’e yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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