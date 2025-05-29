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Bolu merkezli iki ilde döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

Bolu merkezli iki ilde döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında 6 şüpheli yakalandı

11:1429/05/2025, Perşembe
AA
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Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Bolu merkezli iki ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanması kapsamında döner zincirine yönelik soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen döner zincirinin işletmelerine yönelik "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçundan çalışma başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bolu'da 5, Samsun'da 1 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.


Operasyonda gözaltına alınan Y. A. (27), R.A. (31), Y.D. (35), M.Y.G. (33), E.A. (30) ve N.K. (48) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.




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