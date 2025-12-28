Bolu’da park halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi’nde bulunan Köroğlu Devlet Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. Şehir genelinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, hastane bahçesindeki bir ağaç üzerinde biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak devrildi. Park halindeki otomobilin üzerine düşen ağaç, araçta maddi hasara neden oldu. Olay anında otomobilin içerisinde ve çevresinde kimsenin bulunmaması şans eseri faciayı önledi. Hastane güvenliği ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobilin üzerine devrilen ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı.