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Bombacı terörist tek tek itiraf etti: Örgüt HDP binasına gitmemi istedi

PKK'nın eylem için gönderdiği bombacı terörist HDP binasından çıktı. Kanlı eylem için Türkiye'ye gönderilen ancak emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalan terörist verdiği ifadede ''HDP binasına gittim, beni karşıladılar, örgütün gençlik yapılanmasındaki isim ile buluştuktan sonra saklanacağım eve götürüldüm'' dedi.

10:01 . 29/03/2023 Çarşamba
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Bombacı terörist tek tek itiraf etti.

Bombacı terörist tek tek itiraf etti.

Türkiye, deprem fırtınasının içinden geçerken eli kanlı terör örgütleriyle olan kararlı mücadele de bir yandan devam ediyor.

Türkiye ile İran sınırında içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren Türk polisi, bombalı eylem yapmak için yurda gelen teröriste ulaştı.

Kıskıvrak yakalandı

Yapılan çalışmaların sonucunda bombacı teröristin HDP Ağrı Doğubayazıt ilçe binasına girdiği, buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü tespit edildi. Emniyet güçlerinin belirlenen adrese yaptığı operasyon sonucu bombacı terörist kıskıvrak yakalanan teröristin ayrıca kaldığı yerde silah ve el bombaları bulundu.

'Örgüt binasına girmemi istediler'

Sabah gazetesinin haberine göre; emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanan terörist Rodi Ebdilla Ehmet'in Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde verdiği ilk ifade ortaya çıktı. 21 Mart akşam saatlerinde Doğubeyazıt İlçe merkezine geldiğini, geceyi sokaklarda geçirdiğini anlatan terörist, 22 Mart sabahı da HDP İlçe binasına gittiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ettim'

"İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi. Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Bende HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum"

Ele geçirilen mühimmat şoke etti

Öte yandan bombacı teröristin yakalandığı ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.








#PKK
#HDP
#ağrı
#doğubeyazıt
#Rodi Ebdilla Ehmet
32 dakika önce
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