Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi

Tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada Kalfat köyünün belde statüsünün korunmasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Kalfat'ta geçici belediye başkanı görevlendirilecek, seçim süreci ise daha sonra belirlenecek.

Kalfat Köyü Muhtarı Bayram Tavukçu, yasal süreçle 2014'te kapanan belediyelerinin yeniden faaliyete geçeceğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz herkese. Kalfat halkı olarak çok mutlu olduk. Köy muhtarı olarak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Bahattin Çayırpınar da tekrar belediye olmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu süreçten sonra da daha büyük destekleri bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Tahir Akgün ise 1954'te belediye olan Kalfat'ın 2014'te nüfusu 2 binin altına düştüğü için köye dönüştürüldüğünü anlattı.