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AMASYA

Böylesi görülmedi: Akaryakıt kaçırma düzenekleri pes dedirtti

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi Konya, Aksaray ve Amasya'da operasyon düzenledi. 4 akaryakıt istasyonuna yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda, akla hayale sığmayacak düzeneklerle kaçakçılık yapıldığı belirlendi. Amasya-Merzifon'daki bir akaryakıt istasyonunda tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiği, cep telefonu ile sisteme müdahale edildiği ve satış verilerinin silindiği tespit edildi.

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Böylesi görülmedi: Akaryakıt kaçırma düzenekleri pes dedirtti
Amasya

Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda oluşturulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi Konya, Aksaray ve Amasya'da operasyon düzenledi. 4 akaryakıt istasyonuna yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda, akla hayale sığmayacak düzeneklerle kaçakçılık yapıldığı belirlendi

Konya-Karatay'daki operasyonda yazarkasa versiyon değişikliğini sağlayan el terminali ile sahte fiş düzenlemede kullanılan bilgisayarlara, yazarkasa ve çok sayıda kaçak akaryakıta el konuldu. İstasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve pompalı tüfek gibi pek çok silah da ele geçirildi.

Aksaray'da ekipler, bir istasyonun çatı katında 6 bin 160 paket kaçak sigaranın saklandığını fark etti. Diğer akaryakıt istasyonuna yönelik operasyonda ise otomasyon ve yazar kasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı belirlendi.

CEP TELEFONU İLE DÜZENEK KURMUŞLAR

Aramalarda istasyonda gizlenmiş satış sistemine paralel çalışan pompa beyni ve ara birim ünitesi bulundu; kayıt dışı satış için kullanılan bilgisayar ve yazar kasaya el konuldu. Amasya-Merzifon'daki bir akaryakıt istasyonunda tanklarındaki yakıt seviyesi hakkında otomasyon sistemine yanlış veri gönderildiği, cep telefonu ile sisteme müdahale edildiği ve satış verilerinin silindiği tespit edildi.

Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
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Adana'da tarihi eser ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adres ve araçlarda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 109 sikke ve 51 obje ile kaçak 8 bin 600 litre akaryakıt, 94 elektronik sigara ve 75 elektronik sigara kiti ele geçirdi. Polis, adres ve araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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