Bu adama dersini verin

AK Parti Genel Merkezi’ndeki “Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok taciz ve tecavüz vakasının yaşandığı CHP’ye ilişkin sert mesajlar verdi:

Hak ve özgürlük arayışının erkeği ve kadınıyla herkes için aynı değere sahip olduğuna inanıyoruz. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez. İster terörist olsun ister siyasetçi, kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

SÖYLEYECEK SÖZLERİ OLAMAZ

Türkiye’de çevre gibi, kadın gibi, çocuk gibi, engelliler gibi, şehit yakınları ve gaziler gibi konularda sürekli konuşan, sürekli eleştiren, sürekli karamsarlık aşılayan bir kesim var. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP’de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan artık kendi mensuplarını ve taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin, kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

GÜNDEM CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? İlçe ve belediye yöneticilerinin küçük kız çocuğundan erkek çocuğuna, garson kızdan stajyer öğrenciye kadar yaptıkları tüm tacizleri görmezden, duymazdan gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi?

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Metroda bir kadını taciz eden kişiyle ilgili önce ‘Taciz var’ kampanyası başlatıp sonra kendi adamları olduğunu öğrenince her şeyi silen yine bunlar değil mi?

İçlerindeki rezilliklere ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, pislik sıçratmayı, yalan ve iftira ile itibar suikastı yapmayı siyaset kılıfıyla, Atatürkçülük kılıfıyla, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız, bu böyle biline.

GÜNDEM CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

SOKAĞA ÇIKMAYA YÜZLERİ KALMASIN

Buradan ben CHP’li hanım kardeşlerime sesleniyorum, Türkiye’deki tüm kadınlara sesleniyorum partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki bir daha kimseye yan gözle bakmaya bile cesaret edemesinler hatta sokağa çıkmaya yüzleri kalmasın. Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin tacizcin kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur.

Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, CHP’nin son TBMM Grup Toplantısı’ndaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan davanın dilekçesinde Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin 1 Aralık 2020’deki TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında “bir bütün olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliğini hedef aldığı, asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan’ın kişilik haklarını ağır şekilde ihlal ettiği” belirtildi.

Çıkış yolu küresel dayanışma

Cumhurbaşkanı Erdoğan