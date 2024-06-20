Bu belirtilere dikkat: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne yakalanabilirsiniz

Kene ısırmasının belirtilerine değinen Dr. Sarıkaya, “Kene ısırması belirtileri en yaygın olanı reflekslerin zayıflaması veya ortadan kaybolması ve bu durum kendisini daha çok genellikle kas güçsüzlüğü ile gösterir. Diğer belirtiler arasında ise hafif baş ağrısı, halsizlik ve vücutta döküntü, mide bulantısı ve kusma, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi, kaslarda ve eklemlerde ağrılar, boyun sertleşmesi vb. gibi keşifler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir” dedi.