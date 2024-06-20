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Bu belirtilere dikkat: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne yakalanabilirsiniz

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sıcak havalar ile birlikte ortaya çıkan kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsüne karşı vatandaşları uyararak vakit kaybedilmeden muayene olunması gerektiğini söyledi.

12:26 - 20/06/2024 Perşembe
IHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sıcak havalar ile birlikte ortaya çıkan kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyararak vakit kaybedilmeden muayene olunması gerektiğini söyledi.


Kene ısırmasının belirtilerine değinen Dr. Sarıkaya, “Kene ısırması belirtileri en yaygın olanı reflekslerin zayıflaması veya ortadan kaybolması ve bu durum kendisini daha çok genellikle kas güçsüzlüğü ile gösterir. Diğer belirtiler arasında ise hafif baş ağrısı, halsizlik ve vücutta döküntü, mide bulantısı ve kusma, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi, kaslarda ve eklemlerde ağrılar, boyun sertleşmesi vb. gibi keşifler gözlemlendiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir” dedi.


#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
#Virüs
#Çankırı
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