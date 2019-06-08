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İSTANBUL

Bu da yalan

CHP’nin, İBB mülkiyetindeki İSPARK ve kültür merkezleri dahil 20’ye yakın gelir getiren taşınmazın Esenler Belediyesi’ne devredileceği iddiası çürüdü. Söz konusu taşınmazların çoğunun park niteliğinde olduğu ortaya çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Arsasının mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait olan Esenler Spor Kompleksinin arsasının, CHP’nin iddia ettiği gibi Esenler Belediyesi’ne devri imkansız.
Arsasının mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait olan Esenler Spor Kompleksinin arsasının, CHP’nin iddia ettiği gibi Esenler Belediyesi’ne devri imkansız.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda İBB’nin mülkiyetinde bulunan İSPARK ve kültür merkezleri dahil 20’ye yakın gelir getiren taşınmazın Esenler Belediyesi’ne devredilmesinin gündemde olduğunu iddia etti. Yeni Şafak’a konuşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, bu iddiaları tek tek çürüttü.

Nadir Ataman

ÇOĞU PARK

Gökkuş şunları söyledi: “Esenler Belediyesi tarafindan ilçe sınırları içerisindeki muhtelif taşınmazların bedelsiz devri talep edildi. Bu taşınmazların çoğu park niteliginde olup, İmar Kanunu’nun 11. maddesine göre zaten kamuya bedelsiz terk edilecek taşınmazlar içerisinde yer almaktadır. Buna istinaden İBB birimlerinin görüşleri talep edildi.”

İDDİALAR ASILSIZ

Esenler Spor Kompleksinin bulunduğu arsanın devrinin de söz konusu iddia ile gündeme geldiğini hatırlatan Gökkuş, “Bu arsanın mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olup, sadece spor tesisinin kullanım hakkı İBB’ye aittir. Mülkiyeti İBB’ye ait olmayan bir taşınmazın İBB tarafından Esenler Belediyesi’ne devredilebilmesi mümkün değil” dedi.

İSPARK PALAVRASI

Faruk Gökkuş

İSPARK otoparklarının devrine yönelik İBB Meclisine herhangi bir öneride bulunulmadığını aktaran Faruk Gökkuş, “Adem Baştür Kültür Merkezi’nin ise bedelsiz devri değil, bedelsiz tahsisi teklif edildi. Belediye Meclisi gündemine her ay muhtelif kamu idarelerinin bedelsiz tahsis talepleri hakkında teklifler sunulmakta olup, Esenler Belesiyesi’nin talepleri de bu niteliktedir” diye konuştu.

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