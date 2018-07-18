Bu nasıl alçaklık

HDP’li milletvekilleri Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun, Maçka’da Eren Bülbül’ü şehit eden PKK’lı terörist Mehmet Yakışır’ın cenazesinde boy gösterdi.

24 Haziran seçimlerinde CHP desteğiyle yüzde 11'lik oy oranı elde edip TBMM'ye kıl payı girebilen HDP, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklama gereği duymuyor. HDP'liler, ölü ele geçirilen teröristlerin cenazesine katılma ritüelinden 24 Haziran sonrası da vazgeçmedi. Buna ilişkin son rezalet, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşandı. HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun, geçtiğimiz yıl Trabzon-Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit ettikten sonra önceki gün Giresun'da öldürülen 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesinde boy gösterdi. Arananlar listesinde kırmızı kategoride ismi bulunan Yakışır, PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusuydu ve şimdiye dek 13 güvenlik görevlisini şehit eden teröristler arasındaydı.

‘TERÖR PROPAGANDASI’

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında 'Rodi' kod adlı Levent Dayan ile birlikte öldürülen 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edilen HDP'li vekiller hakkında soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Farisoğulları ve Tosun hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı.

PARTİ BİNASINDA TÖREN!

Diyarbakır'daki rezaletin ardından HDP-PKK birlikteliğine yönelik başka bir olay da İstanbul'da yaşandı. HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasında, Mehmetçiğin operasyonlarla etkisiz hale getirdiği PKK/PYD'liler için 'anma töreni' düzenlendi. Olayın haber alınmasının ardından polis ekipleri sözkonusu binaya baskın gerçekleştirdi. Operasyonda HDP İstanbul yöneticisi Nevzat Kılıç ve Sancaktepe İlçe Eş Başkanı İlknur Yusufoğlu'nun da aralarında bulunduğu 1'i çocuk 17 şüpheli gözaltına alındı. Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Burası da Sancaktepe!

HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı’nda yapılan aramalar, PKK destekçilerinin burayı adeta Kandil’e çevirdiğini gözler önüne serdi.

Parti merkezinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı kitap ve dergiler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, terör örgütünün bayrak ve flamaları, örgüt logoları bulunan elbise ile örgütsel sözlerin bulunduğu döviz ve pankartlar ele geçirildi.