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Bunlar da mahalle vandalları: Apartman kapısının camını taş fırlatarak kırdılar

Bunlar da mahalle vandalları: Apartman kapısının camını taş fırlatarak kırdılar

12:5813/07/2025, Pazar
IHA
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Apartman sakinleri konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.
Apartman sakinleri konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

Eskişehir'de henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir apartman kapısının camı taş fırlatılarak kırıldı.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından 171 numaralı Aydınlar Apartmanı'nın kapısına bilinmeyen nedenle taş fırlatıldı. Atılan taş nedeniyle kapının camı adeta tuzla buz oldu. Kapıdaki hasarı öğle saatlerinde fark eden apartman sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Öte yandan, apartman sakinlerinin ise konuyla ilgili şikayetçi olacağı belirtildi.




#eskişehir
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