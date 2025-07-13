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Çocuk el frenini indirince araç baraj sularına gömüldü

Çocuk el frenini indirince araç baraj sularına gömüldü

11:3413/07/2025, Pazar
IHA
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Herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığı olayda araç daha sonra çekici yardımı ile sudan çıkartıld
Herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığı olayda araç daha sonra çekici yardımı ile sudan çıkartıld

Elazığ'da bir ticari taksi içerisinde bırakılan çocuk, el frenini indirince araç baraj sularına gömüldü.

Olay, Elazığ-Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, E.B.'ye ait ticari taksi Elazığ feribot iskelesinde beklemeye başladı. Bu sırada araç içerisinde bırakılan çocuk, aracı çalıştırdı ve el frenini indirdi. Rampa aşağı giden araç, Keban Baraj Gölü sularına gömüldü. Sürücü B. ve çevredeki vatandaşlar koşarak suya girdi ve çocuğu araçtan çıkarttı. Ardından araç komple suya gömüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanın olmadığı olayda araç daha sonra çekici yardımı ile sudan çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



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