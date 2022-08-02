Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

Dünya

Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası ziyareti öncesi gözlerin çevrildiği Doğu Asya'daki Tayvan, Çin ile yaşadığı egemenlik ihtilafı ve bunun ABD ile ilişkilerinde yarattığı gerilimler nedeniyle son yıllarda uluslararası gündeme adı sıkça anılan bir aktör oldu. Modern Tayvan, yüksek sanayileşme, kentleşme ve eğitim düzeyiyle dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri- Dünya genelinde mikroçip üretiminin üçte ikisi Tayvan'da gerçekleşiyor, Tayvan şirketi TSMC dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Çin, kendi eyaleti kabul ettiği Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.