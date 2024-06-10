Burdur Valiliği resmen duyurdu: 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.
Kuralları çiğneyenlere idari ve adli işlem yapılacak
Ormanlara giriş yasağına uymayanlara yönelik yaptırımları da açıklayan Valilik; “Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır” açıklamasında bulundu.
Burdur genelinde 12 yerde piknik yapılabilecek
Burdur genelinde piknik yapılabilecek yerleri de açıklayan Burdur Valiliği, buraların; “ Burdur Belediyesi Alyazmalım Mesire Alanı, Ağlasun Ateşgül Konaklamasız Orman Parkı, Kemer Asarcık Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilova Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur Serenler Tepesi Tabiat Parkı, Karamanlı Sarımsaklıoluk Konaklamasız Orman Parkı, Altınyayla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Kibriya Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Böğrüdelik Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Oğuzhan Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Kocaaliler Çınar Kontrollü Piknik Alanı” olarak bildirdi.