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Burdur Valiliği resmen duyurdu: 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

Burdur'da yangın önlemleri kapsamında alınan yeni bir kararla, 15 Haziran'dan itibaren 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

17:40 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:00 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Burdur genelinde sadece 12 yerde piknik yapılabilecek.
Burdur genelinde sadece 12 yerde piknik yapılabilecek.

Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir"

Kuralları çiğneyenlere idari ve adli işlem yapılacak

Ormanlara giriş yasağına uymayanlara yönelik yaptırımları da açıklayan Valilik; “Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır” açıklamasında bulundu.


Burdur genelinde 12 yerde piknik yapılabilecek

Burdur genelinde piknik yapılabilecek yerleri de açıklayan Burdur Valiliği, buraların; “ Burdur Belediyesi Alyazmalım Mesire Alanı, Ağlasun Ateşgül Konaklamasız Orman Parkı, Kemer Asarcık Konaklamasız Orman Parkı, Yeşilova Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur Serenler Tepesi Tabiat Parkı, Karamanlı Sarımsaklıoluk Konaklamasız Orman Parkı, Altınyayla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Kibriya Konaklamasız Orman Parkı, Gölhisar Böğrüdelik Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Oğuzhan Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı, Bucak Kocaaliler Çınar Kontrollü Piknik Alanı” olarak bildirdi.



#Burdur
#giriş
#ormanlık alan
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