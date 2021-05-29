Burdur'da çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

Merkez Yassıgüme köyünde önceki gün arpa ekili tarlasına inen yamaç paraşütçüsünü gören Kazım Öz, yanına giderken çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile binlerce kişiye ulaştı.
Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar köyüne indi.
"Geldi iki gözümün çiçekleri"
Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.