Gündem Burdurda çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
BURDUR

Burdur'da çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündeme gelen çiftçi Kazım Öz (30), bugün de aynı kişiyle buluşup, çikolata ikram etti.

Haber Merkezi DHA
Burdurda çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu
Burdurlu çiftçi ile Kanadalı paraşütçü bir araya geldi.

Merkez Yassıgüme köyünde önceki gün arpa ekili tarlasına inen yamaç paraşütçüsünü gören Kazım Öz, yanına giderken çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile binlerce kişiye ulaştı.

Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar köyüne indi.

DHA

"Geldi iki gözümün çiçekleri"

Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.

Burdurlu çiftçi tarlasına inen Kanadalı paraşütçüye çikolata ikram etti
OYNAT 00:21
Burdurlu çiftçi tarlasına inen Kanadalı paraşütçüye çikolata ikram etti
Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündem olan çiftçi Kazım Öz, bugün aynı paraşütçüyle buluştu. Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar Köyü'ne indi. Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.

Burdurlu çiftçinin tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle diyaloğu kırdı geçirdi
OYNAT 01:54
Burdurlu çiftçinin tarlasına inen Kanadalı yamaç paraşütçüsüyle diyaloğu kırdı geçirdi
Burdur'da çiftçilik yapan Kazım Öz, tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle diyaloğunu kamerayla kaydetti. Burdur şivesiyle konuşan Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen paraşütçü arasındaki diyalog izleyenleri gülümsetti.

Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan dün sabah atlayış yapan yamaç paraşütçüsü yaklaşık 110 kilometre ilerideki Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait Gelen Çayırı mevkiindeki arpa ekili tarlaya acil iniş yaptı. Tarlasına inen paraşütçüyü gören Kazım Öz de motosikletine binip, hemen yanına geldi. Cep telefonunun kamerasını açan Kazım Öz, sosyal medyadan yayın yapmaya başladı. Yerel şiveyle konuşan Kazım Öz ile kısıtlı düzeyde Türkçe bilen yabancı paraşütçü arasında yaşanan ilginç ve güldüren diyaloglar görüntülere yansıdı.


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