Burdur'da çiftçi tarlasına inen paraşütçüyle buluştu

Burdurlu çiftçi tarlasına inen Kanadalı paraşütçüye çikolata ikram etti

Burdur'da önceki gün tarlasına inen yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsüyle yaşadığı diyalogla gündem olan çiftçi Kazım Öz, bugün aynı paraşütçüyle buluştu. Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanada uyruklu yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanındaki Hacılar Köyü'ne indi. Kazım Öz tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne çikolata ikram ettiği anları sosyal medya hesabından 'Geldi iki gözümün çiçekleri', 'Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık' mesajıyla paylaştı.