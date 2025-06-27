Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, saat 17.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.