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Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

Burdur'da çıkan orman yangını söndürüldü

20:5127/06/2025, Cuma
IHA
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Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur Bucak'ta saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası Bucak Kaymakamı Bayram Gale, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları yerinde inceledi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.



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