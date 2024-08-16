Burdur'da gürültü tartışmasında bıçaklar konuştu: 2 yaralı!

Olay saat 00.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yenimahalle 1251 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.Ş.(38) ile T.K.(36) gürültü nedeniyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girerek ayırdığı kavga sonrası ortalık tam yatıştı derken motosikletiyle olay yerine gelen E.Ş.'nin oğlu V.Ş.(14) motosikletinden söktüğü parça ile T.K.ya saldırınca ortalık yeniden alevlendi.









Bunun üzerine eline aldığı ekmek bıçağıyla E.Ş. ile V.Ş.'yi kovalayan T.K., E.Ş.'yi boynundan oğlu V.Ş.'yi ise karnından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil

Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.









Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan E.Ş. ameliyata alınırken, V.Ş. tarafından kendisine vurulan motosiklet parçasıyla boyun ve göğüs kısmından yaralanan T.K. hastanedeki tedavisinin ardından olayda kullandığı bıçak ile birlikte gözaltına alındı.











